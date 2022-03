»Kom hjem.«

Det er beskeden fra Aarhus Universitet til de danske studerende, der befinder sig i Rusland.

Baggrunden for beskeden er den russiske invasion af Ukraine.

»Vi er i øjeblikket vidne til en rå og uprovokeret russisk aggression mod Ukraine, der fylder os alle med forfærdelse. Det strider fundamentalt mod vores demokratiske værdier og er et direkte angreb på vores grundtanke om en fredelig sameksistens trods forskelligheder,« siger Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet.

Den samlede universitetsledelse fordømmer på det stærkeste Ruslands krigshandlinger og Belarus’ opbakning hertil, oplyser universitetet desuden.

Tirsdag udsendte Danske Universiteter en pressemeddelelse, hvor de fordømmer den russiske invasion og informerer om, at de har valgt at stoppe al samarbejde med både Rusland og Belarus. Og den beslutning er rektor på Aarhus Universitet meget enig i.

»Derfor er jeg meget tilfreds med, at alle 8 danske universiteter står forenet om at drage konsekvenser og indstiller institutionelle forsknings- og uddannelsessamarbejder med statslige aktører i Rusland og Belarus,« siger han.

Aarhus Universitet vil desuden gøre, hvad de kan, for at hjælpe Ukraine.

»På Aarhus Universitet vil vi også række ud mod ukrainske forskningskollegaer og forskningsinstitutioner og afdække, hvordan vi bedst hjælper dem. Universitetet vil desuden intensivere sin støtte til ukrainske forskere, der risikerer forfølgelse,« oplyser Brian Bech Nielsen.

Universitetet er også i kontakt med både medarbejdere og ansatte.

»Endelig vil vi række ud til de af vores ansatte og studerende, som er særligt berørte af situationen med henblik på at støtte dem i denne voldsomme og ubehagelige situation. Jeg opfordrer til, at vi også i denne svære situation udviser respekt for og tager hensyn til hinanden, uafhængig af hvor vi stammer fra,« afslutter Biran Bech Nielsen.

Aarhus Universitet oplyser, at de er i kontakt med eleverne, der befinder sig i Rusland.

Flere af dem er på vej mod Danmark.