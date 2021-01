Der er 250 elever på Aarhus Universitet, som har planer om at studere i udlandet til foråret, og de har nu fået et brev fra universitetet.

Brevet har et meget klart budskab. De studerende bør genoverveje, om det er en god idé at tage afsted. Det skriver DR.

Opfordringen kommer på baggrund af beskeder fra Mette Frederiksen (S) og Magnus Heunicke (S), som advarer mod nye mutationer af covid-19.

International chef på Aarhus Universitet, Rikke Nielsen, siger, at nye mutationer kan ændre billedet og gøre et studieophold uforudsigeligt.

Rikke Nielsen understreger, at universitetet ikke vil kræve noget af deres studerende. De beder dem bare om at genoverveje deres udlandsophold.

DR har talt med Marie Louise Holm Møller. Hun er studerende og skal bruge sit kommende semester i Norge – og det er hun tryg ved.

»Norge er et rigtig godt land at være i lige nu. De har virkelig godt styr på coronasituationen, og jeg føler mig meget tryg her,« siger hun.

Den studerende er havnet i byen Bergen, og det fortryder hun på ingen måde. Hun tilføjer til DR, at hun er blevet forelsket i byen.

Københavns Universitet har ikke gjort det samme som Aarhus Universitet. Men de er selvfølgelig i kontakt med studerende, der vil ud og rejse.

KU har dog bedt deres studerende om at overveje nogle ting. Eksempelvis om de overhovedet kan komme ind i det pågældende land.

DR skriver, at der er under 200 studerende på Københavns Universitet, der planlægger en udlandsrejse. På et normalt semester ville der være over 800.

På Aalborg Universitet må de studerende selv træffe en beslutning, men universitetet opfordrer de studerende til at følge diverse rejsevejledninger.