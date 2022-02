Aarhus som en af verdens 100 klimaneutrale og smarte byer i 2030.

Sådan lyder målet bag en ansøgning, Aarhus Kommune netop har sendt afsted til EU-Kommissionen.

Her søger byen nemlig om at blive en del af EU-kommisionens bymission, der er en del af '‘European Green Deal’, EU-Kommissionens kæmpe indsats, der skal lede til klimaneutralitet for hele Europa i 2050.

Målet med bymissionen er at støtte og promovere 100 europæiske byer i deres transformation til klimaneutralitet i 2030.

De 100 udvalgte byer skal være innovationshubs for resten af Europa og dermed første inspirerende skridt til klimaneutralitet for hele Europa i 2050.

»Bymissionen kan gavne Aarhus rigtig meget: Vi kommer til at indgå i et netværk af ligesindede byer med stor ekspertise inden for den grønne omstilling. Vi får bedre adgang til risikovillig kapital, der kan skabe rum til at afsøge flere mulige løsninger og ruske os lidt i forhold til vanetænkningen,« siger borgmester Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Og sidst men ikke mindst får vi muligheden for i endnu større grad at brande Aarhus som en ambitiøs foregangsby inden for klima og bæredygtighed. Det er ikke alene til gavn for byen og vores lokale vidensinstitutioner, det kan også fremme grønne eksportmuligheder og dermed vores lokale virksomheder.«

Ansøgningen har opbakning fra det lokale erhvervsliv i Aarhus:

»Vi har nogle af de fremmeste virksomheder inden for hvert deres felt, som alle leverer løsninger til den grønne omstilling. Ved at bliver en del af EU-Kommissionens bymission, får de lokale virksomheder endnu en bane at spille på,« siger Terje Vammen, bestyrelsesformand ved Erhverv Aarhus og medlem af Erhvervskontaktudvalget og tilføjer:

»I Erhvervskontaktudvalget har vi således en stærk forventning om, at missionen vil lede til yderligere branding af lokale styrkepositioner såsom vind, vand, cleantech og fødevareproduktion, og dermed yderligere grøn eksport.«

I marts bliver de 100 missionsbyer udvalgt, så der er et mix af byer på forskellige udviklingstrin ift. til den grønne omstilling.