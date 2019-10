Det er ikke forsvarligt at opholde sig flere steder på den over 60 år gammel rutebilstation i Aarhus Midtby.

Store dele af Aarhus Rutebilstation er i fare for at kollapse.

Det skriver Midttrafik i en meddelelse natten til onsdag.

Trafikselskabet oplyser, at kommunen derfor har givet et påbud om, at store dele af bygningen og pladsen rømmes.

Det er betondækket over p-kælderen, som er i fare for at kollapse.

Det har rådgivningsfirmaet Orbicon vurderet for Aarhus Kommune.

- Orbicons konklusion er, at det ikke er forsvarligt at benytte arealerne, hverken nedenunder eller ovenover, da risikoen for et kollaps af betondækket ikke kan udelukkes, skriver Midttrafik.

Flere busser, som normalt holder i det afspærrede område, er derfor flyttet til midlertidige pladser.

Stationen er fra 1954.

Trafikselskabet Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region.

Aarhus Rutebilstation ligger centralt i Aarhus mellem Ny Banegårdsgade, Sønder Allé og Fredensgade.

/ritzau/