Beboere på Aarhus Ø svarer nu tilbage, efter kendt kulturkommentator blandt andet kaldte bydelen for en »fantasiløs, ensartet betonjungle toppet med en glasdildo«.

Sådan lød det i weekenden fra kulturkommentator på Berlingske Anne Sophia Hermansen, der også konstaterede, at »man ikke kan være et lykkeligt menneske og bo på Aarhus Ø.«

Hun leverede, hvad der vist roligt kan kaldes en god gammeldags sviner til samtlige beboere på Aarhus Ø.

Men det vil de ikke finde sig i.

Selv er Anne Sophia Hermansen født og opvokset i Risskov, og da hun mandag i sidste uge gik en tur på Aarhus Ø med udsigt til sin egen barndomsby, fik hun sig et chok.

Det fik hende til at gribe pennen og kalde bydelen for en øjenbæ, Lighthouse-byggeriet for en gigantisk glasdildo, og så understregede hun, at hun har ondt af de mennesker, der bor der.

Faktisk ville hun »(...) hellere skyde selv ved daggry, end at rykke ind i den betonby,« sagde Anne Sophia Hermansen forleden til B.T. Aarhus.

De kommentarer er faldet beboere på Aarhus Ø for brystet – og de er samtidig røget til tasterne. De er nemlig både forargede og dybt uenige i hendes kritik.

En af dem er Tom Laursen, der selv bor i den første del af Lighthouse-byggeriet. I et opslag på sin egen Facebook-profil kommenterer han på Anne Sophia Hermansens betragtninger og sætter spørgsmålstegn ved, at kritikere af Aarhus Ø ofte slet ikke selv bor i bydelen.

»Det er hammerærgerligt, at man har de her skrivebordsholdninger. Det slår mig, at rigtig mange af dem, der har en holdning til Aarhus Ø, enten aldrig har været her eller bor her. Come on, husk at spørge os, der bor her,« siger Tom Laursen til B.T. Aarhus.

Havnebadet og Bassin 7 tiltrækker ofte mange mennesker, særligt i sommermånederne. Foto: Jan Kejser/Per Bille Vis mere Havnebadet og Bassin 7 tiltrækker ofte mange mennesker, særligt i sommermånederne. Foto: Jan Kejser/Per Bille

Tom Laursen har selv boet på Aarhus Ø i otte år med sin kone. De flyttede ind i nogle af de første byggerier i bydelen, da børnene fløj fra reden, og de elsker at bo der. Selv mener han, at der er en stor mangfoldighed i byggerierne, og at Anne Sophia Hermansens kritik er helt ude af proportioner.

»Jeg har aldrig fået associationer til en dildo, og jeg kigger på Lighthouse hver dag,« slår Tom Laursen fast.

Også Charlotte Lassen, der bor i SHIP-byggeriet med udsigt til lystbådehavnen, undrer sig over kulturskribentens retorik.

»Da jeg læste det, tænkte jeg, at hun måtte have fået det forkerte ben ud af sengen den morgen,« siger hun til B.T. Aarhus.

Anne Sophia Hermansen konstaterede blandt andet også på sin tur til Aarhus Ø, at der ikke var noget liv i byen. Hun mødte ikke mange mennesker, og det mener hun blandt andet skyldes, at de fleste butikslokaler i stueetagerne står tomme. Hvilket hun godt forstår.

Det billede genkender Charlotte Lassen ikke.

»Det passer ikke, at der ikke er liv – der er masser mennesker, der går ture herude året rundt og bruger området aktivt. Der er også flere restauranter, butikker og vinbarer blandt andet – og masser liv ved Bassin 7,« siger hun.

Efter Anne Sophia Hermansens sviner skrev Rune Kilden også et svar til kulturskribenten på sin egen Facebook-profil. Opslaget har i skrivende stund over 500 likes og 120 kommentarer – de fleste fra beboere og brugere af Aarhus Ø, der deler positive historier om bydelen.

Rune Kilden glæder sig over, at så mange Aarhus Ø-beboere har været ude at sige, at de er »sindssygt glade for bydelen.« Foto: Privatfoto Vis mere Rune Kilden glæder sig over, at så mange Aarhus Ø-beboere har været ude at sige, at de er »sindssygt glade for bydelen.« Foto: Privatfoto

Rune Kilden står selv bag flere byggeprojekter på Aarhus Ø, og han er først og fremmest ærgerlig over, at Anne Sophia Hermansen ikke fulgte op på hans tilbud tidligere på året, da han foreslog hende at komme med ham rundt på Ø.

»Jeg er ikke ude efter den æstetiske diskussion – der kan vi have forskellige holdninger. Om hun kan lide bygningerne eller ej ud fra sine egne observationer, opponerer jeg ikke imod. Jeg opponerer imod, at hun siger, at der ikke er byliv derude,« siger Rune Kilden til B.T. Aarhus og fortsætter:

»Hun siger, der ikke er noget butiksliv, men det er i fuld gang med at opstå dernede, og hele tiden kommer der nyt til. I løbet af de næste 12-18 måneder åbner der et væld af butikker og restauranter. Hun kan have ret i, at det muligvis ikke har åbent en tidlig morgen i december, men det er simpelthen forkert, at der ikke er liv.«

Alle understreger de, at Aarhus Ø er et fantastisk sted at bo, at der er masser liv, særligt i sommermånederne, og i øvrigt at bydelen stadig er under udvikling.

»Jeg synes sgu, vi er hammerpriviligerede. Hvis det var et skodsted at bo, så blev mange heller ikke tiltrukket af det. Men der er rigtig mange, der gerne vil bo herude,« siger Tom Laursen afslutningsvis.