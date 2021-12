Julen varer længe og koster mange penge, lyder det i en populær dansk julesang.

Det kan mange danske familier nok nikke genkendende til, og for nogle familier er det i en grad, hvor der ikke er råd til den dyre jul.

Nu vil Aarhus Kommune dog uddele 98.000 kroner til 95 brogere, der hver vil modtage mellem 1000 og 1200 kroner afhængigt af, hvor mange børn der er i familien.

Det er værdigt trængende børnefamilier, som har vanskelige livsvilkår, der kan modtage pengene fra det såkaldte julelegat.

Det drejer sig primært om enlige forsørgere med børn under 18 år.

»Jeg har altid følt, at det er en blandet fornøjelse at uddele julelegatet. Det burde ikke være nødvendigt med julehjælp i et rigt velfærdssamfund som det danske,« siger Kristian Würtz (S), der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, om uddelingen.

Han er dog alligevel glad for, at borgerne har mulighed for at modtage pengene.

»Men vi må bare konstatere, at børnefattigdom stadig er et beskæmmende problem i 2021. Derfor er det selvfølgelig også med varme i hjertet, at vi giver en økonomisk håndsrækning til trængte børnefamilier, så de også kan holde en god jul,« siger han.

I år har 158 borgere søgt om julelegatet, som dog ender med at blive fordelt mellem 95.

Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses Fælleslegat fra 1979, der ofte kaldes julelegatet, der bliver uddelt.

Inden uddelingen har Sociale Forhold og Beskæftigelse et samarbejde med flere velgørenhedsorganisationer, der tildeler julehjælp til trængende familier.