»Indtil tirsdag troede vi, at vi havde et 100 procent sikkert system. Det har vi så ikke. Derfor har vi lukket for adgangen til det digitale byggesagsarkiv.«

Sådan lød det for omkring halvanden uge siden fra Aarhus Kommune, da Åarhus Stiftstidende kunne fortælle, at kommunen har lækket navne, adresser og personnumre på talrige borgere, men nu viser det sig, at der har ligget mange indberetninger om databrud forud for dette.

Det skriver JP Aarhus lørdag morgen.

I en artikel bragt den 16. september skrev Aarhus Stiftstidende, at de i 15 byggesager havde fundet personfølsomme oplysninger på omkring 250 borgere i kommunens digitale byggesagsportal, minejendom.aarhus.dk.

Og som konsekvens af det, blev portalen for halvanden uge siden midlertidigt lukket ned.

Men nu viser dokumenter, som JP Aarhus har fået aktindsigt i, at kommunen 11 gange tidligere har indberettet databrud fra minejendom.aarhus.dk til Datatilsynet.

Den første indberetning ligger to år tilbage i tiden, den 16. oktober 2019, og herefter er de fortsat drypvis frem til september 2021.

Det vil sige, at der i dag ligger indberetninger på 12 særskilte databrud relateret til Aarhus Kommunes byggesagsportal, hvoraf der ved de første 11, som dog kun vedrører få borgere, indtil nu ikke har været offentlig kendskab til dem.

Det vækker derfor undring, at kommunen efter Åarhus Stiftstidendes afsløring den 14. september i en pressemeddelelse udtalte, at siden blev lukket »straks Teknik og Miljø fik kendskab til problemet,« når de allerede på det tidspunk havde fået indberetninger på det.

Ifølge Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, er det for dårligt, at der ikke er blevet handlet tidligere.

»Det er jo pressens magt. Havde man ikke taget sagen op, er det jo slet ikke sikkert, at hullet var blevet lukket. Det er dybt problematisk, at der skal være 11 forudgående sager, inden man gør noget ved det. Der er ingen tvivl om, at det er for meget,« siger han.

Ann Hamborg, der er afdelingschef for Byggeri i Aarhus Kommune, som byggesagsarkivet hører under, forklarer til JP Aarhus, at hun har betragtet systemet som sikkert, trods af de 11 tidligere indberetninger, da hun mener, at de første 11 tilfælde har været mininale.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ønsker ikke at svare på yderligere spørgsmål, men fortæller, at man nu er ved at udarbejde en redegørelse i sagen.