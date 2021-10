Det var noget af en skandalesag, da det blev offentliggjort, at den ellers positivt fremhævede og succesfulde Søndervangskole havde snydt sig til et bedre gennemsnit.

Så meldte de store spørgsmål sig på banen: Hvem har kendt til snyden?

Jyllands-Posten kan nu fortælle, at Børn og Unge i hvert fald i flere tilfælde har fremhævet Søndervangskolens karakterer i deres afrapporteringer til Aarhus Byråd og i diskussionen om tilbud til børn og unge i de socialt udsatte områder.

Her har de bare lige glemt at oplyse, at de godt kendte til, at der var givet uretmæssigt ekstra tid til elever til afgangsprøven – og de har kendt til det siden 2017.

»Det er i strid med reglerne, at det ikke er meldt op i systemet, at der er foregået noget, som ikke er efter bogen,« siger Steen Bønsing, lektor i offentlig forvaltning på Aalborg Universitet og fortsætter:

»Det er en af de væsentligste opgaver for embedsmænd. Især i en situation, hvor man faktisk fremhæver skolens resultater. Jeg vil tro, at det er tjenesteforseelse.«

Tidligere kunne B.T. afdække, hvordan Aarhus Kommune ligeledes mødte kritik for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet heller ikke blev orienteret om mistanken om snyd på Søndervangskolen.

I starten af måneden blev det dog besluttet, at der skal laves en uvildig undersøgelse af skolen.