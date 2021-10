Aarhus Kommune har intet ansvar i sagen om Berits Hjemmepleje, der er blevet lukket af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det sagde pleje- og rehabiliteringschef i Aarhus Kommune, Jens Bejer Damgaard, tidligere til B.T.

Men Aarhus Kommune havde faktisk sammen med Berits Hjemmepleje sendt et partshøringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed i oktober, hvor de redegjorde for initiativer, der skulle rette op på forholdene. Aarhus Kommune var dermed klar over, at hjemmeplejen var udfordret.

Det fremgår af den afgørelse, Styrelsen for Patientsikkerhed er kommet med, da de lukkede den private hjemmepleje.

Her står blandt andet om et høringssvar fra Berits Hjemmepleje, at:

»Berits Hjemmepleje A/S vil sammen med Aarhus Kommune evaluere på dette ved fremtidige fælles møder.«

Der står også, at medarbejderne ville blive undervist i journalføring.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede dog, at der på baggrund af et møde i oktober med Berits Hjemmepleje og Aarhus Kommune »endnu ikke var lagt en nærmere defineret plan for, hvordan og hvornår der ville blive rettet op på de konstaterede forhold.«

På trods af møder og høringssvar, hvor Aarhus Kommune indgår, forklarede Jens Bejer Damgaard alligevel tidligere, at det ikke er Aarhus Kommunes ansvar at rette op på forholdene i Berits Hjemmepleje.

»Vi har haft et samarbejde med Berits Hjemmepleje, og de får råd og vejledning, hvis de spørger om det, men vi er ikke forpligtet til at tjekke op på dem eller uddanne deres personale,« siger han.

Jens Bejer Damgaard frygter heller ikke, hvad sagen vil betyde for borgenes tillid og tryghed ved hjemmepleje i Aarhus Kommune:

»Tilsynet har fundet noget, som ikke var i orden, og så gør de noget ved det. Det skulle gerne være tillidsskabende. Det er derfor, man har et tilsyn,« siger han til B.T.