Er det snart tid til at begrave hovedet i bøgerne, tage til RUS-uge og få den uddannelse, familien bliver ved med at spørge til?

Så tænker du nok på, hvor i Danmark, den bedste studieby er.

Her har Studentum.dk svar – de har nemlig for fjerde år i træk kåret Danmarks bedste studiebyer, og for andet år i træk tager Aarhus en klokkeklar førsteplads som Årets Studieby 2022.

Studentum.dk har lavet en landsdækkende undersøgelse blandt unge i Danmark for at finde frem til de ti bedste studiebyer.

Her står det klart at karrieremuligheder, transportmuligheder, faglighed, muligheder for studiejob, kultur, sport og fritid, billig bolig og byliv og tryghed er det vigtigste for de unge.

På de parametre mener de unge altså, at Danmarks næststørste by, Aarhus, alt i alt er en klar favorit.

Særligt på parametrene karriere, studiejob, byliv og transport scorer Aarhus højt.

Mere overraskende er det nok, at København som Danmarks største by og studieby ikke indtager førstepladsen. Faktisk scorer København ikke en gang nok point til en andenplads, som i stedet går til Aalborg.

København må nøjes med en tredjeplads på listen over de bedste studiebyer i Danmark ifølge Studentum.dk.

Det er andet år i træk, København kun kan bryste sig af en tredjeplads, hvis man spørger de unge.

Det er særligt parametrene tryghed, billig bolig og kultur, sport og fritid, hvor København rangerer dårligt som en henholdsvis 22 plads, 21 plds og 19 plads.

Hele listen over studiebyer 2022 ser således ud: