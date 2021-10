Aarhus Havn er blandt 15 havneområder i landet, der er udvalgt i konkurrencen om at blive 'Danmarks Smukkeste Havneområde'.

Det er foreningen Historiske Huse, der har udskrevet konkurrencen for at motivere kommuner, lokalpolitikere, borgere og bygherrer til at beskytte havneområdernes historiske miljøer.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Havneområderne i landet rummer nemlig masser historie og kulturarv. Men ifølge direktøren bag Historiske Huse, Birthe Juel, har mange byer fået »smadret« et eller flere unikke havneområder, blandt andet på grund af byggeprojekter.

Derfor har de sat sig for at udpege Danmarks smukkeste havneområde for at sætte fokus på, at de gamle havneområder er værd at bevare.

Aarhus Havn, nærmere bestemt Bassin 3, er blandt de nominerede.

»Jysk Andels Foderstofforretnings siloanlæg i Århus Havn kaldes De Fem Søstre. Jernbetonsiloerne fra 1927 har fem karakteristiske kviste, deraf navnet, og mimer renæssancens gavlhuse med luger og hejseværk øverst. På den anden side af havneløbet ligger oliefabrikkens siloanlæg, der er støbt på stedet og ved sin opførelse var det største i Europa.«

»Disse bygninger og omgivelser er nationale industriminder, der både fortæller en historie og skaber skønhed og atmosfære på havnen. Konkrete planer med blandt andet højhusbyggeri truer disse kvaliteter,« lyder det i pressemeddelelsen om Aarhus Havn.

Aarhus Byråd godkendte 22. juni 2021 at Ejendomsselskabet Olav de Lindes må opføre et højhus på Mindet 6 i Aarhus ved havnen – lige ved siden af det gamle siloanlæg 'De Fem Søstre'.

Et byggeprojekt, der har mødt kritik, blandt andet fordi nogle mener, det vil skygge for 'De Fem Søstre' og reducere dem.

Ekspertpanelet Panelet består af fem eksperter på området, der frivilligt har engageret sig i konkurrencen: Henrik Harnow, direktør for Odense Bys Museer

Rene S. Christensen, forsknings- og samlingschef hos Danmarks Jernbanemuseum

Mette Guldberg, leder af Ribe Byhistoriske Arkiv og tidligere museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet

Caspar Jørgensen, specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen

Signe Hommelhoff, arkitekt og bestyrelsesmedlem i Bevaringsværdige Bygninger Kilde: Historiske Huse

Konkurrencens ekspertpanel har nomineret havneområder, der er vidt forskellige, men som på hver sin måde har skabt en rig kulturhistorie, der kan mærkes på havnen.

Du kan stemme på Danmarks Smukkeste Havneområde her. Alle kan være med til at stemme og vælge vinderen. Afstemningen løber fra 26. oktober til 7. november, og vinderen annonceres 9. november.