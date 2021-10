Hvordan hjælper man børn i sorg, hvis de har mistet mor, far eller søster?

Det ved de hos Skyggebørn, der taler med børn og unge om de svære og uhåndgribelige følelser.

Netop det arbejde har den aarhusianske fodboldklub Aarhus Fremad valgt at støtte med en ny udebanetrøje.

De spiller nemlig selv i gult, ligesom nogle af modstanderne også gør, så pludselig manglede de en ny udebanetrøje i en anden farve – og så opstod der en mulighed.

Det blev til en ny, hvid udebanetrøje med et logo til ære for Skyggebørn, som inden længe bliver sat til auktion. Pengene går ubeskåret til Skyggebørn – en organisation, der ligger direktøren for Aarhus Fremad, Lars Kruse, meget nært.

»Jeg mistede selv min mor, da jeg var ti år gammel. Dengang var der ikke et system eller netværk, der hjalp børn som mig. Så det rammer virkelig mig, der selv har haft det inde på livet, og derfor vil vi gerne hjælpe med at gøre en forskel for dem,« siger direktøren til B.T.

Lars Kruse fortæller, at der er flere spillere i truppen, der ligesom ham har haft den sorg inde på livet som barn. Derfor var det nærliggende for fodboldklubben at støtte det arbejde, da de fik muligheden for det.

Sådan ser udebanetrøjen ud, som du nu kan få fingrene i. Foto: Aarhus Fremad

Nu har truppen spillet tre udebanekampe i hvid, og det er blevet tid til, at trøjerne skal bortauktioneres, så Skyggebørn kan få en hjælpende hånd.

»Jeg ved, at Skyggebørn slider med at finde permanente lokaler i Aarhus, så jeg håber, at vi kan hjælpe dem med at finde en løsning på det,« siger Lars Kruse.

Udebanetrøjen er starten på et samarbejde, som direktøren personligt kommer til at bruge mere energi på. I første omgang handler det om at få sendt nogle kroner og ører afsted. Indtil videre har der været god respons og opbakning, fortæller direktøren.

Men selvom spillerne i Aarhus Fremad har været glade for den nye trøje, så er de alligevel klar til at give den videre.

»Vi har tabt samtlige kampe, vi har spillet i trøjen, så nu er det også ved at være tid til, at vi kommer af med dem,« lyder det fra direktøren.

I stedet er håbet, at trøjen kan gøre godt andre steder.

Auktionen starter i næste uge og slutter inden fodboldklubbens lokalbrag mod Brabrand næste lørdag 23. oktober.

Følg med på Aarhus Fremads Facebook-side for mere information.