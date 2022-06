Lyt til artiklen

Hvad siger du til at få økonomisk støtte til din næste havefest? Til drinks, gourmet-hotdogs på grillen eller måske til en ballonkunstner til børnene.

Det har du mulighed for inden længe med Aarhus Festuges nye satsning 'komSAMMEN'.

»Festugen har taget initiativ til at lave 'komSAMMEN', fordi vi i den sidste weekend i årets festuge vil skabe en fejringsdag for hele Aarhus, hvor vi hylder de forskellige fællesskaber, der er i byen,« forklarer projektkoordinator Nadia Rosa Harchi til B.T.

Helt konkret betyder det, at man frem til 1. juli frit kan byde ind med ideer til arrangementer, man vil afholde lørdag 3. september – den sidste weekend i festugen.

Alle kan deltage – beboerforeninger, lokalcentre, fællesråd, vennegrupper eller noget femte. Så længe ideen brygger på et fællesskabende arrangement.

Herefter trækker Festugen en bunke af de mest initiativrige og opfindsomme arrangementsbeskrivelser ud, som vil få sparring, ressourcer til eller på anden måde hjælp til at få stablet det hele på benene.

»Aarhus Festuge har mange gode ressourcer og samarbejdspartnere, så vi vil se på, hvordan vi bedst muligt kan forløse flest mulige komsammener,« siger Nadia Rosa Harchi.

Hvor stort et beløb, Aarhus Festuge har afsat til 'komSAMMEN' ønsker hun ikke at svare på. Hvor meget hvert enkelt komsammen vil få, afhænger også helt af ideen, omfanget og hvor mange, der ansøger.

Det er heller ikke nødvendigvis penge, man får. Det kan eksempelvis også være sparring, hjælp til at finde den rigtige lokation eller til at få en kunstner ud til festen.

»Ideen er affødt under corona. Mange har brug for rum til at komme ud og fejre fællesskabet igen. De rammer vil vi gerne give aarhusianerne og de lokale fællesskaber.«

Aarhus Festuge vil gerne række endnu længere ud i yderområderne i byen med initiativet, så hele Aarhus bliver en del af festugen.

Hele vejen fra Ingerslevs Plads til Sydhavnen, Hjortshøj, Gellerup og Bispehaven eksempelvis.

Det eneste krav er, at man skal bo i Aarhus Kommune.

»Det er vigtigt for mig at sige, at ingen ideer er forkerte at sende ind,« slår Nadia Rosa Harchi fast.

Du kan læse mere om 'komSAMMEN' og ansøge her.