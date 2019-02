Hvis du følger med i TV 2-serien 'Årgang 0', kender du med sikkerhed Oscar, som er storebror til seriens hovedperson Christian Elhauge.

Noget, du måske ikke ved om Oscar, er, at han lider af det, som eksperter kalder 'løbsk tale'.

I bund og grund er det en talefejl, hvor han kommer til at hakke i ordene, så han er nødt til at gentage ordene flere gange.

Oscar fortæller ærligt om sin lidlelse i programmet 'Oscar- Girl & Guitar', der blev sendt på TV 2 den 26. januar.

Her ses Oscar i serien 'Oscar & girl' med sin guitar. Foto: TV2 Vis mere Her ses Oscar i serien 'Oscar & girl' med sin guitar. Foto: TV2

I programmet fortæller han om livet som udeboende med sin kæreste Line, og om at starte på læreruddannelsen.

Og så bliver vi klogere på hans verbale udfordringer.

Selvom det til tider kan være svært, har 22-årige Oscar lært at leve med.

»Det er sværest i situationer, hvor jeg bliver nervøs,« sger Oscar og giver et eksempel på, hvornår nervøsiteten typisk indtræder:

»Det kan være, når jeg skal fremlægge, eller når jeg står over for en større flok mennesker,« siger han.

Men han fortæller samtidig, at når han tager guitaren frem og synger en sang, så forsvinder hans 'løbske tale' ind i sangteksten.

»Jeg kunne jo prøve at synge det, som jeg gerne vil sige. men så tror folk bare, at jeg er skør i hovedet,« griner han.

Musikken giver ham en særlig glæde, og han finder tit sin guitar frem.

Her ses hele familien Elhauge i en yngre udgave. Mor Tina og far Mogens er omgivet af drengene Oscar (til venstre) Ludvig (i midten) og Christian (til højre) Foto: Thomas Marott / TV2 Vis mere Her ses hele familien Elhauge i en yngre udgave. Mor Tina og far Mogens er omgivet af drengene Oscar (til venstre) Ludvig (i midten) og Christian (til højre) Foto: Thomas Marott / TV2

Lige siden han modtog musikundervisning i folkeskolen, har det været hans store drøm at blive musiklærer.

Oscar er nu seks måneder inde i lærerstudiet, og han er rigtig glad for det. Særligt for at være i praktik hvor at han ikke lader sig kue af de til tider drilske elever.

»Jeg har levet med min tale hele livet, og jeg har derfor forberedt mig på det pres, som kommer. Så hvis eleverne driller mig med min tale, så kan jeg sagtens klare det«, konstaterer han.

Oscar er efter programmet blev sendt sidst i januar gået fra kæresten Line og er nu flyttet hjem til forældrene Tina og Mogens i Højbjerg ved Aarhus.