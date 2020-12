Coronavirus har hærget vores verden i et år. Nogle har håndteret det medfølgende kaos bedre end andre, og forskellige strategier er prøvet af i kampen mod covid-19.

Men hvilke lande har egentlig klaret sig bedst, og for hvem er epidemien fortsat ude af kontrol?

Før alvoren af coronavirus gik op for regeringer rundt om i verden, var Taiwan allerede i december 2019 i gang med at inddæmme smitten ved at teste rejsende fra Wuhan og sætte rejsende i karantæne. De havde lært deres lektie fra sars-epidemien fra 2003 og var derfor både forberedte og hurtige. En slags epidemi-kommandocentral, der blev etableret dengang, indførte i januar 2020 124 tiltag, lige fra grænsekontrol over test til tilførsel af ressourcer til hospitalerne. Læg dertil, at mangel på værnemidler ikke var eller er et problem. Hvis man som borger i dag bliver testet positiv, bliver man forsynet med et hotelværelse, hvor man kan gå i karantæne.

Tilfælde: 785 Dødsfald: 7

Myndighederne begyndte at teste, allerede før covid-19 var konstateret i Island. Det gjaldt f.eks. indrejsende og feberramte borgere. Et privat firma, der beskæftigede sig med genetiske undersøgelser, tilbød desuden sin hjælp til myndighederne i screeningen af befolkningen. Teststrategien har landet fulgt nærmest slavisk siden – bare i en voldsom opskalering. Islændingene har desuden været gode til at smitteopspore, så de personer, som smittede har været i kontakt med, i langt de fleste tilfælde bliver fundet. I efteråret oplevede Island en stigning i antallet af smittede, men landet har igen formået at få styr på smitten.

Tilfælde: 5683 Dødsfald: 28

Allerede i januar var myndighederne i New Zealand opmærksomme på at lede efter covid-19 blandt befolkningen, og rejserestriktioner blev indført allerede i februar. I marts lukkede man – trods få smittetilfælde – hurtigt og resolut ned. Man indførte en striks grænsekontrol, så kun statsborgere fik lov til at rejse ind i landet. Efterfølgende skulle man tilbringe 14 dage i karantæne i myndighedernes faciliteter, før man fik lov til bevæge sig frit rundt i samfundet. Man måtte heller ikke køre uden for sit nabolag eller hente takeaway, som vi kender det fra Danmark. Efter 100 dage uden smittetilfælde måtte Auckland i august lukke ned efter fire nye tilfælde. De strenge regler har betydet få coronadøde. Landet har siden da haft ganske få tilfælde.

Tilfælde: 2144 Dødsfald: 25

I Singapore var man også forberedt på en epidemi som covid-19, da man i 2003 havde oplevet sars. Myndighederne begyndte blandt andet at tage alle skoleelevers og indkomne flypassagerers temperatur. Landet etablerede desuden hurtigt særlige klinikker, som tager sig af luftvejssygdomme, til at overvåge covid-19-patienter og undgik derved et for stort pres på sygehusene. Singapore har endvidere lagt et stort arbejde i at smitteopspore, blandt andet ved hjælp af en app, som alle – undtagen børn under syv år – skal bruge. Singapores smittetilfælde skulle primært være opstået blandt migrantarbejdere, der bor tæt sammen, og her har landet i det tidlige efterår haft problemer med at inddæmme smitten.

Tilfælde: 58524 Dødsfald: 29

Allerede i januar 2020 begyndte Vietnam hurtigt at inddæmme smitten og lukke ned for blandt andet skoler og indføre rejserestriktioner. Vietnams kommunistiske styre opsporer alle potentielt smittede og sætter dem i tvungen karantæne på karantænecentre, der for eksempel kan være hoteller. I landsdækkende medier offentliggør myndighederne også oplysninger om personer, som testes positive – det kan være deres adresse, hvilket fly de har rejst med, hvor de har siddet, eller hvilke barer og restauranter de har besøgt. Det giver alle, der har været i kontakt med smittede personer, en mulighed for at melde sig hos myndighederne. I sommeren oplevede landet et større udbrud, som førte til en total nedlukning af byen Danang.

Tilfælde: 1441 Dødsfald: 35

Med 16 millioner smittede og over 300.000 døde er USA det land i verden, der har suverænt flest smittede og døde. Præsident Trump nægtede i begyndelsen af epidemien at tage coronavirus alvorligt, blandt andet ved at overhøre WHOs anbefalinger om smitteopsporing. Trump syntes, det var noget pjat at bruge mundbind og sendte dermed et signal til befolkningen om, at det ikke var vigtigt. Han har også flere gange offentligt udtalt, at han ikke mente, det var nødvendigt at begrænse store forsamlinger, og har vægtet de økonomiske hensyn højere. Selv har han også været smittet. Præsidenten har flere gange sagt, at antallet af smittede skyldes, at mange bliver testet, men hvis man ser på antal døde pr. 100.000 indbyggere, der i USA ligger på 150, er dødsraten en af de højeste i verden.

Tilfælde: 19.134.976 Dødsfald: 333.125

Kun overgået af USA er Brasilien det land i verden med flest døde med covid-19. Således har landet knap 200.000 dødsfald og over syv millioner smittede. Der har endnu ikke været nogen landsdækkende lockdown af samfundet – der har kun været lokale nedlukninger, som er blevet mødt med store protester i befolkningen. Præsident Jair Bolsonaro har endda været med til at protestere mod nedlukning og har kontinuerligt nedtonet risikoen ved covid-19 ved at kalde det 'den lille influenza'. Flere ministre er gået af i protest mod præsidentens håndtering af krisen – herunder landets sundhedsminister. Smitteopsporing kom aldrig i gang, og det tog lang tid, inden landet begyndte at teste sine borgere. Især Brasiliens fattige er og har været hårdt ramt af covid-19.

Tilfælde: 7.484.285 Dødsfald: 191.139





I modsætning til USA og Brasilien var Indien et af de lande, der hurtigt begyndte at overvåge mulige coronatilfælde allerede i januar. Landet lukkede ned 24. marts – en nedlukning, der varede helt frem til 31. maj. Der var dog ikke taget højde for de millioner af fattige migranter, der med få timers varsel blev bedt om at rejse tilbage til deres landsbyer. Det skabte sult, kaos og mere sygdom. Landet har også lidt af, at hospitalsvæsenet slet ikke har været gearet til en epidemi som denne – og mange er blevet afvist, når de har søgt lægehjælp. Der har desuden ikke været økonomi til at teste nok mennesker, og virus har derfor haft mulighed for at sprede sig. Så selvom viljen til at gøre noget har været der, har dårlig økonomi og manglede udstyr været skyld i Indiens nu dårlige placering.

Tilfælde: 10.207.871 Dødsfald: 147.901

Når Mexico også er et af de lande, der har klaret sig dårligt, skyldes det flere ting, blandt andet en leder, præsident Andrés Manuel López Obrador, der på linje med præsident Trump ikke har taget virussen alvorligt, herunder ved offentligt at proklamere, at landets spiritualitet ville beskytte mod covid-19, og ved at tøve med at lukke samfundet ned. Landet har desuden manglet testkapacitet. Dødstallet vurderes derfor at være meget højere end det reelle tal, der lige nu er over 115.000. Endvidere har mange mexicanere ikke råd til at blive hjemme, og de har hverken tillid til regeringen eller sundhedssystemet, hvor kapaciteten har været presset til det yderste. WHO opfordrede i begyndelsen af december Mexicos ledere til at tage covid-19 alvorligt.

Tilfælde: 1.383.434 Dødsfald: 122.426

Storbritannien var et af de lande i Europa, der lukkede sidst ned i det tidlige forår, hvilket betød et overvældende stort antal smittede. Premierminister Boris Johnson opfordrede folk til at fortsætte livet, som de plejede, trods det modsatte i andre europæiske lande. Kritikerne mener, at man dermed skabte grundlaget for, at Storbritannien i dag har sjetteflest dødsfald i verden efter USA og Brasilien, Indien, Mexico og Italien. Hvad der også har været afgørende, er, at frontpersonale længe manglede de nødvendige værnemidler. Boris Johnson nedgjorde desuden offentligt alvoren af virussen, indtil han selv blev alvorligt syg og efterfølgende indrømmede, at han burde have taget det mere alvorligt.

Tilfælde: 2.295.228 Dødsfald: 70.860