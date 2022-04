Billedet af parret Martin og Nicolai Køster Rimvall, der netop har hentet deres barn født af en rugemor i Colombia, vandt prisen som årets pressefoto i 2021.

Og fra på mandag vil besøgende i det naturhistoriske museum Naturama, der ligger i Svendborg, have muligheden for at betragte lige netop det billede sammen med en lang række andre af de absolut bedste pressebilleder fra 2021.

Udstillingen 'Årets Pressefoto' kommer nemlig for andet år i træk til museet. Det oplyser Naturama i en pressemeddelelse.

»Det er en stor ære, at vi på Fyn får mulighed for at vise årets allerbedste fotografier frem – både vinderfotografierne og alle de nominerede,« siger Mette Thybo, der er direktør på Naturama.

Som besøgende på Naturama vil man derfor kunne fordybe sig i de rørende og dramatiske fotos, som danske pressefotografer har taget.

Mange af billederne er ofte blevet taget i hektiske situationer, under vanskelige vilkår eller sågar midt i en krig.

»Det er en helt fantastisk mulighed for at vise hele vores hus frem ikke bare til fotoentusiaster og mediebranchen, men også nye og gamle gæster, og måske især skoleklasser,« siger Mette Thybo.

Udstillingen åbner 2. maj og varer frem til 28. maj.