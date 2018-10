Man skulle næsten tro, det var en joke, men næsevarmere er tilsyneladende et hit.

I hvert fald får den ejendommelige beklædningsgenstand stor opmærksomhed i internationale medier, og er netop blevet vurderet af bestproducts.com i samarbejde med modemagasinet Cosmopolitan.

De giver 4,5/5 stjerner for funktionalitet og 1 ud af 5 stjerner for udseende. Sidstnævnte er svært at være uenig i.

Ideen til næsevarmeren blev undfanget af en skolelærer fra Sheffield i 2011, og siden har butikken vokset sig stor, og leverer nu blandt andet til Danmark.

PR-foto. Vis mere PR-foto.

»Vores firma startede småt men en næsevarmer, der var lavet spicifikt til at varme en kold næse. Vores ejer indså hurtigt, at hun ikke var den eneste, som havde det problem, og så var The Nose Warmer Company født«, skriver firmaet på sin hjemmeside.

Næsevarmerne bliver lavet i mange forskellige versioner, blandt andet uld, fleece og falsk pels, og kan købes her.

Priserne er ganske hæderlige, og det er muligt at erhverve sig en næsevarmer for omkring 100 kroner inklusive fragt.

Til gengæld vil det sandsynligvis gøre uoprettelig skade på ens image at bære den offentligt.