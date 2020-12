Verdens ledere og sundhedsmyndigheder blev sat på deres livs prøve, da covid-19 ramte verden i slutningen af 2019 og senere gjorde 2020 til et rædselsår uden lige.

I forsøget på at inddæmme smitten og få virus til at forsvinde har vi set mange eksempler på knap så vellykkede initiativer og handlinger.

Den hviderussiske præsident, Alexandr Lukasjenko, mente i marts i år, at det var helt forkert at lukke samfundet ned på grund af coronavirus. Så i stedet delte præsidenten sine egne anbefalinger til, hvad befolkningen kunne gøre for at modstå den verdensomspændende virus. Han anbefalede således, at hviderusserne skulle vaske deres hænder i vodka og drikke, hvad der svarede til 40-50 millimeter ren alkohol for at forgifte coronavirussen. Samtidig anbefalede han, at man skulle gå i sauna to-tre gange om ugen for at dræbe virussen.

På et pressemøde 3. marts forsikrede Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at han skam havde tænkt sig at blive ved med at trykke hænder, selv om netop det stred mod alle anbefalinger fra WHO og alle andre sundhedsmyndigheder på verdensplan. Han fortalte endda, at han havde givet hånd til coronapatienter, da han besøgte et hospital i embeds medfør. I begyndelsen af april blev den britiske premierminister overført til intensiv behandling for coronavirus og indrømmede senere, at han ikke havde taget virussen alvorligt nok.

8. november kom det frem, at regeringen vidste, der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink i landet ihjel, som blev beordret aflivet på grund af mulig smitte med coronavirus. I et skriftligt svar erkendte fødevareminister Mogens Jensen, at der skulle gennemføres en lovændring, før det blev lovligt. Alle mink i Danmark blev aflivet på trods af den manglende lovhjemmel, og erhvervet lukkede ned. Mogens Jensen trak sig som minister. Det er endnu uvist nøjagtig, hvor mange milliarder minkavlerne skal have i erstatning,

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trak endnu en gang overskrifter, da han i april i år på et pressemøde sagde, at han mente, at det kunne være en god idé at indsprøjte desinficeringsmidler i mennesker i kampen mod coronavirussen. Over for NBC News frarådede læge Vin Gupta ideen på det kraftigste og kaldte desinficeringsmidler som blegemiddel for giftige og farlige. Vin Gupta sagde desuden, at det er en typisk måde for folk at begå selvmord på.

Det blev indført som krav at spritte udstyr af før og efter brug i træningscentre, da regeringen med råd fra blandt andet Sundhedsstyrelsen 8. juni tillod træningscentre at åbne igen under coronapandemien. Men manden bag myndighedernes mange formaninger om at spritte rigtigt af og bruge mundbind korrekt – Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm – glemte begge dele, dokumenterede årvågne borgere i det offentlige rum. Således optog en B.T.-læser en video, hvor Brostrøm ikke sprittede træningsudstyr af, og en anden borger tog et billede af Brostrøm, der ikke brugte mundbind i intercitytog.

Statens Serum Institut meddelte 4. november, at man havde fundet en muteret coronavirus blandt smittede mink, som kunne indebære en risiko for, at en kommende vaccine ikke kom til at virke. Miljømyndighederne besluttede efterfølgende at grave minkene ned i store massegrave, fordi de vurderede, at det ikke var forsvarligt, at de blev brændt sammen med almindeligt affald. I begyndelsen af december i år er et politisk flertal dog blevet enige om, at de nedgravede mink skal graves op igen grundet frygt for forurening af jord og drikkevand. Det kan komme til at tage op mod et år at grave minkene op igen og få dem destrueret og koste mellem 100 og 140 millioner kroner.

Trump gjorde sig bemærket, da han i april oplyste, at han tog malariamedicinen hydroxyklorokin som en forebyggende behandling mod covid-19. Han kaldte medicinen for en 'game changer'. Studier har ellers vist, at behandling med hydroxyklorokin øger risikoen for, at patienter med covid-19 dør. Også Donald Trumps egen lægemiddelstyrelse, FDA, advarede tidligere om brugen af midlet, hvis patienten ikke er indlagt og under overvågning.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har også gjort sig bemærket med en lang række udtalelser om corona. Han har offentligt kaldt virussen 'en lille influenza'. Han har også flere gange trodset udgangsforbud og rådene om blandt andet at hoste i ærmet og bære maske. Han har deltaget i demonstrationer, hvor han har trykket hånd med sine tilhængere, og han har nedtonet truslen fra virussen. Brasilien er nu et af de lande i verden med flest smittede, kun overgået af Indien og USA.

Flere tusinde europæiske skiturister blev i februar og marts smittet med corona på deres ferie i Ischgl. En uafhængig ekspertkommission konkluderede i oktober i år, at myndigheder og politikere i Tyrol svigtede, da smitten skulle inddæmmes. De undervurderede smitterisikoen, og lukkede skilifte og afterskibarer for sent. Kommissionen peger også på, at myndighederne løj om risikoen. 6.000 skiturister, heriblandt danske, er gået sammen om et kollektivt sagsanlæg, som en østrigsk forbrugerorganisation fører.

I februar i år annoncerede Kina, at de ville arbejde for et forbud mod handel med vilde dyr, fordi det er selv samme handel, der er skyld i coronaepidemien. Men de kinesiske sundhedsmyndigheder anbefaler samtidig pulver lavet af bjørnegalde til at bekæmpe coronavirussen med.

»Det er både tragisk og komisk, at man anbefaler at bruge traditionel asiatisk medicin, som indeholder ingredienser fra et vildt dyr, til behandling af covid-19, når man samtidig ved, at den nuværende pandemi stammer fra omgang med vilde dyr,« sagde Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark, til B.T.