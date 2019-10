Skal du ud at købe en ny bil - og kunne du godt tænke dig at spare lidt penge ved at købe den brugt?

Så er der måske hjælp at hente her, for Årets Brugtbil er nemlig blevet kåret.

Det skriver FDM.

Hvert år finder juryen bag Årets Brugtbil fem finalister blandt de omkring 100 mest solgte brugte bilmodeller.

De fem endte med at være: VW Golf VII, Ford Fiesta, Skoda Octavia, Nissan Qashqai og Skoda Superb.

Og af dem endte VW Golf VII (årgang 2012-2016) med at køre fra de andre og ende på førstepladsen.

Sejren var ifølge FDM ret sikkert, da VW Golf var førstevalget både blandt juryen og i den offentlige afstemning, der fandt sted på Bilbasens Facebookside.

Juryen bestod af 17 fagpersoner med speciale i brugte biler, og hver især skulle de afgive henholdsvis 15, 10 og 5 point til deres favoritter blandt de fem finalister. Det førte til, at VW Golf VII endte med 155 point på førstepladsen - foran Ford Fiesta med 120 point.