Året er snart omme, derfor er det tid til at gøre status på danskernes sexvaner.

Ifølge en opgørelse over salg af sexlegetøj tager Rødby på Lolland førstepladsen som byen, der har købt mest sexlegetøj i 2023 per indbygger.

Der er blevet købt intet mindre end 2,8 stykker sexlegetøj per indbygger i byen.

Og hertil kan man så tænke, at alle landets Mette'er og Morten'er må bo i byen. Det er nemlig personer med de navne, der oftest har købt sexlegetøj, og dermed tager prisen for 'de frækkeste navne' i 2023.

Det oplyser Sinful ud fra deres egen salgsopgørelse.

Til ingen overraskelse er det ikke alle byer, der er lige sjove på dette område.

I Gentofte på Sjælland har det stået stille til i forhold til køb af ting til soveværelset, de tager nemlig førstepladsen på listen over 'de kedeligste byer.'

Anderledes står det til i Græsted, der løber med titlen som 'Danmarks mest kinky by.' Her har der været flest køb indenfor kategorierne: Håndjern, spanking, blindfolds, bondage og andet tilbehør.

Tager man turen over broerne og kører til Aarhus C, ja så kan de trygt hoppe ind i det nye år. De har nemlig været den 'sikreste' by i 2023.

'Her har de nemlig købt suverænt flest kondomer per indbygger, og byen kåres derfor som den sikreste i Danmark i 2023,' skriver Sinful.

Og det er ikke kun de unge generationer, der benytter sig af sexlegetøjsshoppen. Tallene viser også, at hele 32 procent af alle besøgende på hjemmesiden har været plus 55 år gammel.

Top 10 over frækkeste byer i Danmark:

1. Rødby

2. Græsted

3. Løkken

4. Skævinge

5. Kerteminde

6. Odense NV

7. Aarhus C

8. København

9. Aakirkeby

10. Helsinge