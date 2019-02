Sagen om thailandske Mint og de andre 61 udviste børn skærer filmmanden Peter Aalbæk direkte i hjertet.

Og i en sådan grad at han har følt sig nødsaget til at gøre mere end ‘blot’ at bruge sin ellers ofte gennemtrængende stemme i samfundsdebatten.

For at hjælpe familien til 13-årige Mint - der blev udvist af Danmark i oktober sidste år - slår han nu på tromme for, at der skal rejses penge til at føre en juridisk sag, hvis formål er at få omstødt Udlændingenævnets udvisning af Mint.

Selv har den karismatiske filmproducerer overført et større beløb til familien.

Han vil ikke ind på, hvor meget han har betalt, men B.T erfarer, at der er tale om et femcifret beløb, der dækker en god del af de 50.000 kr., som Mint-familiens advokat regner med, at sagens omkostninger løber op i.

Stemmen i folkedybet må rejse sig

Peter Aalbæk, der ligesom Mint kommer fra Køge, mener, at det er på tide, at folkedybets kritiske røst for alvor rejser sig og kræver handling fra politikerne.

»Det er fint nok, at de nu har ændret reglerne, så det ikke sker igen, men hvorfor skal det ikke gælde de her 62 børn, som er faldet ud mellem fingrene på os?,« spørger Peter Aalbæk med henvisning til det nye regler, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag.

Sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er regeringen kommet til enighed om, at reglerne på området skal ændres, så udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag nye regler om familiesammenføring med børn. Reglerne vil gælde fremadrettet, og der er derfor intet, der indikerer, at Mint eller de andre udviste børn for glæde af ændringerne. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag nye regler om familiesammenføring med børn. Reglerne vil gælde fremadrettet, og der er derfor intet, der indikerer, at Mint eller de andre udviste børn for glæde af ændringerne. Foto: Ida Marie Odgaard

De nye regler sagde dog ingenting om de børn, der allerede - som følge af det ‘gamle’ regelsæt - er blevet smidt ud af Danmark.

Og det er her, skoen trykker, mener 'Ålen'.

»Jeg kan simpelthen ikke se rationalet i, at man på den ene side indrømmer, at det var en smutter, men så ikke samtidig siger, at loven selvfølgelig også skal gælde de 62 børn, som det danske samfund har ladt i stikken. Det er simpelthen hjerteløst,« siger Peter Aalbæk.

»Erkend nu den fejl!«

Zentropa-direktøren medgiver, at lovgivningen på udlændinge-området er kompliceret, og at man ikke kan tage højde for alt.

Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree. Vis mere Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.

Men, som han siger: »Så må man sgu da kunne sige: 'hov, der tog vi fejl. Og så retter vi op på det'.«

»Jeg har endnu ikke mødt nogen - eller for den sags skyld læst om nogen - der ikke syntes, at udvisningen af de her børn var forkert. Så mit spørgsmål til politikerne er: Hvis ikke der eksisterer nogen i kongeriget Danmark, der har forsvaret den her praksis, hvor henne skulle den store fejl så være i at erkende egne fejl? Det er jo både stort og smukt, når vi kan det.«

Over for B.T. ville Socialdemokratiets integrationsordfører Mattias Tesfaye, der har været med til at lave de nye regler, godt erkende, at de gamle regler og den måde, de er blevet fortolket på, ikke har været præcise nok.

Alligevel ville han dog ikke stille krav over for integrationsministeren og kræve, at de nye regler også skulle gælde bagudrettet.

Mint er værd at kæmpe for

Peter Aalbæk taler om tro og om at danskernes filofiske platform er gennemsyret af omsorg og næstekærlighed.

Og lige netop derfor er Mint og de 61 andre udviste børn værd at kæmpe for.

Værd at få hjem igen.

»Hvorfor skal vi lige være hard liners over for 62 børn? Jeg tror simpelthen ikke, det harmonerer med følelsen i befolkningen. Og jeg synes, det er prisværdigt, at B.T. bliver ved med at holde fast i den her sag. For det er rigtigt. Og fordi hele Danmarks befolkning synes, at det er rigtigt.«

Mint her sammen med lillebror Malick på tre. Malick er blevet i Danmark sammen med sin far Frank Thøgersen, imens Mint er i Thailand sammen med sin mor. Frank er biologisk far til Malick, men ikke til Mint. Vis mere Mint her sammen med lillebror Malick på tre. Malick er blevet i Danmark sammen med sin far Frank Thøgersen, imens Mint er i Thailand sammen med sin mor. Frank er biologisk far til Malick, men ikke til Mint.

Danskerne overfører penge

At sagen ligger danskerne på sinde, har Peter Aalbæk ret i.

Under ordlyden »Lad Mint blive i Danmark« er der oprettet en pengeindsamling på indsamlingsplatformen Caremaker.

I skrivende stund har både anonyme og navngivne danskere rejst 22.700 kr., hvor bidragene svinger fra 50-1.000 kr.

I opfordringen til støtte indsamlingen står der, at pengene - udover at gå til en kommende retssag - skal bruges på alt fra flybilletter mellem Danmark og Thailand, hvor Mint har boet siden oktober, til mad, tøj og »måske endda en slikpose til Malick (lillebror, red.), som ikke ved, hvor mor og søster skal hen,« står der.