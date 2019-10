Selv er han kendt for sin grænsesøgende person med bramfrie kommentarer og en helt speciel reklame med en erigeret penis.

Og netop derfor er Peter 'Ålen' Aalbæk også en del af det mindretal, der bifalder forfatter Jonas Eikas kritiske tale med racistiske beskyldninger rettet mod Mette Frederiksen tirsdag aften.

»Det er forfriskende, og jeg ville helt sikkert have klappet med. Kunstnerne er satme blevet så bovlamme,« siger han, da B.T. fanger ham over telefonen.

Mange har kritiseret Jonas Eika for at komme med racistiske beskyldninger mod Mette Frederiksen og for at bruge ordet 'statsracisme'.

Men spørger du Ålen, så skal der ikke være nogen grænser.

Tværtimod.

»Jeg havde klappet endnu højere, hvis han havde stået og hyldet Stram Kurs, og det har intet med min politiske overbevisning at gøre. Jeg holder meget af det frie ord, og det ville være mere modigt,« siger stifteren af Zentropa.

Hvad synes du om, at Jonas Eika brugte sin tale på at fremføre en hård kritik af Mette Frederiksen?

Og netop det sidste har man ikke været i tvivl om, hvis man har fulgt Ålens karriere.

Han har altid været garant for at dele om sig med sine omdiskuterede holdninger om sex og provokation for ikke at tale om, da han i december 2012 pludselig optrådte nøgen med en erigeret penis i en annonce i B.T.

Den grænseoverskridende adfærd har filmbossen også haft med sig på arbejde, og i 2017 blev han af en række kvinder i Politiken anklaget for sexchikane.

Det kom blandt andet frem, at det i årevis har været normen på Zentropa, at ansatte og såkaldte 'småttere', unge under uddannelse, kunne forvente tre klask i numsen, hvis de havde begået en fejl. Og hvis de nægtede, kunne de i stedet komme ud på Peter Aalbæks gård og muge ud i hans hønsehus. Det var også et krav, at man sprang nøgen i poolen med Aalbæk og Lars von Trier.

Det sagde Jonas Eika Jonas Eika holdt tirsdag aften en politisk takketale, da han efter at have vundet Nordisk Råds Litteraturpris satte et angreb ind på Mette Frederiksen. Talen var lang, men her er et par af de citater, hvor forfatteren skyder med skarpt mod vores statsminister. »Jeg taler til den danske statsminister, (som også sidder i denne sal).« »Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.« »Mette Frederiksen, som kalder sig for Børnenes Statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige, og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte Udrejsecentre. Luk Sjælsmark, luk Kærshovedgård, Luk Ellebæk, afskaf hele lejrsystemet.« »Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der siger, at de kæmper for velfærd og billige boliger, men gennemfører det hidtil største angreb på den almene boligsektor. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet der siger, at ”I Danmark er vi alle lige”, men med den såkaldte ghettoplan vil forskelsbehandle borgere efter herkomst og klasse. I Danmark er racismen både kulturel og juridisk, i Danmark har vi statsracisme.«

Og ved firmaets julefrokost kunne man ifølge Politiken vinde 10.000 kr., hvis man stillede sig nøgen på scenen og deltog i en konkurrence om, hvem der have de længste kønshår.

Peter Aalbæk har siden erkendt, at han i nogle tilfælde har haft en dum opførsel, men har aldrig villet forholde sig til kvindernes anklage i Politiken.

I dag understreger han til gengæld, at han helt klart mener, at man som kunstner har et ansvar for at rejse sig, skubbe brystet frem og få folks øjenbryn til at løfte sig.

»Kunstens rolle er sgu at provokere og udfordre, og så kan det godt være, at det er irriterende, at ham forfatteren får en check og brokker sig, men hvor er vi henne, hvis en kunstner ikke skal gøre det?« spørger Peter Aalbæk og fortsætter:

»Det ville jo nærmest skuffe borgerskabet, hvis der ikke var en kradsbørstig kritik. Jeg bifalder det og har sympati for, at man fremfører sådan en kritik.«

Ikke alle er dog enige med Ålen, og eksempelvis har både Pia Kjærsgaard og udlændingeordfører fra Socialdemokratiet Rasmus Stoklund været ude med en heftig kritik af den danske forfatters tale.

'Pinligt at denne prisvindende forfatterklovn bruger sin takketale på at anklage statsministeren for at være racist,' skrev Rasmus Stoklund blandt andet på Twitter.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jonas Eika.