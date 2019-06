Den amerikanske avis New York Times har rost Aalborg til skyerne, men alligevel siger den lokale turistforening Visit Aalborg, at den ikke vil sætte stort ind på det amerikanske marked. Og det er Aalborg Kommunes borgmester stærkt utilfreds med.

»Jeg er rystet. Det er en meget mærkelig og helt forkert tilgang til at markedsføre Aalborg,« siger Thomas Kastrup Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, til DR Nordjylland.

Tirsdag udkom den amerikanske avis New York Times med en artikel om Aalborg. Her blev byen omtalt i meget flatterende vendinger.

Alligevel kunne turistforeningen Visit Aalborg bagefter fortælle til avisen Nordjyske, at foreningen ikke sætter stort ind på det amerikanske marked.

Men den melding falder ikke i god jord hos kommunens borgmester.

»Når New York Times' på eget initiativ nævner os som et sted, man skal rejse hen i 2019. Så er det da bare om at ride med på bølgen og markedsføre byen,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Visit Aalborg forklarer sig med, at der stadig er noget at arbejde med i Aalborg som turistmål.

Eksempelvis nævner de overfor avisen Nordjyske, at der lige nu ikke går direkte fly fra USA til Aalborg, ligesom mange restaurationer ikke har menuer på engelsk.

»Jeg kan ikke forstå argumenterne. Man kan flyve videre til aalborg fra Amsterdam, og der er et internationalt niveau på restaurationerne i Aalborg. Selvfølgelig er der ting, vi kan forbedre. Men Aalborg er og har et godt produkt på nuværende tidspunkt,« siger borgmesteren til DR Nordjylland.

Han fortæller desuden, at kommunen støtter Visit Aalborg med i underkanten af 10 millioner kroner årligt.

Derfor har han kaldt turistforeningen til møde mandag, hvor han vil diskutere markedsføringen af Aalborg.

»Jeg synes helt ærligt, at Visit Aalborg skal lægge kursen om. Når vi støtter med så mange millioner, så skal vi også have noget for pengene, og jeg tror også helt sikkert, at Visit Aalborg vil få noget at tænke over efter mandag, og jeg forventer også, vi kommer til at se det i konkret handling.«