En ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet har samarbejdet med forsker fra Kinas militær om signalteknologi.

En tidligere ph.d.-studerende på Aalborg Universitet har samarbejdet med en forsker fra det kinesiske militær.

På universitet lærte den studerende om signalteknologi, som kan bruges til at optimere signaler i satellit- og radarsystemer samt mobilnetværk med 5G.

Det skriver Politiken.

Den studerende, som kommer fra Kina, boede i Aalborg i 2015 og 2016, hvor samarbejdet fandt sted.

Her udgav han to forskningsartikler på engelsk sammen med en kinesisk ingeniør, som angav sin arbejdsplads som "Zhengzhou Institute of Information Science and Technology".

Og det er et dæknavn for et kinesisk militæruniversitet, som er specialiseret i udvikling af forsvarsteknologi og signalefterretning.

Det oplyser tænketanken Australian Strategic Policy Institute til Politiken.

Den studerendes forskning kan anvendes med militær formål, siger den ph.d.-studerendes tidligere vejleder, Bernard Henry Fleury.

- De udviklede løsninger kan bruges til mange forskellige ting, såsom i satellit- og jordbaseret lokalisering, radar og trådløs kommunikation, bare for at nævne nogle, siger han til Politiken.

Sagen bekymrer Henrik Pedersen, dekan fra Det Tekniske Fakultet for it og Design på Aalborg Universitet.

- Det er meget svært at gardere sig mod, at en ph.d.-studerende samarbejder med en, som tilsyneladende har opgivet falsk adresse, siger han til Politiken.

- Det tydeliggør for mig, at vi her er ude i noget, som virkelig er vanskeligt at håndtere for os som universitet. Vi har et ansvar, men vi har også brug for hjælp.

Forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen (S) nedsatte i sidste uge et udvalg, som skal afsøge sikkerhedspolitiske og etiske grænser for forskning, som laves i samarbejde med udlandet.

Politiken har uden held forsøgt at få den ph.d.-studerende og ingeniøren i tale.

/ritzau/