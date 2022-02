Der har ikke været meget at juble over i Aalborg Zoo de seneste år.

Nedlukninger og restriktioner har ligesom så mange andre steder været en del af dagligdagen.

Men nu er der godt nyt for dyrehaven i den nordjyske hovedstad.

De har for tredje år i træk fået den fornemme placering som nummer to på Anthony Sheridans liste over de bedste europæiske zoologiske haver i udgivelsen 'Zooscape 2020 – Sheridans Handbook of Zoos in Europe 2015-2030'.

Aalborg Zoo er den eneste danske zoo, der har orangutanger. Foto: Aalborg Zoo

»Vi er enormt stolte af bedømmelsen, ikke mindst fordi vi siden 2015 har ligget stabilt blandt de absolut bedste zoologiske haver i Europa,« siger direktør i Aalborg Zoo Henrik Vesterskov Johansen.

Det er i kategorien for zoologiske haver med under 500.000 årlige gæster, at Aalborg Zoo indtager andenpladsen.

Anthony Sheridan har lavet vurderingen på baggrund af besøg i 126 zoologiske haver i Europa, og det er kun Sóstó Zoo i Ungarn, der overgår Aalborg i kategorien.

En have, som Aalborg har et tæt samarbejde med, da en orangutang-hun fra den ungarske zoo i løbet af foråret skal flytte ind i Aalborg.

»Aalborg Zoo er det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve orangutanger, og det er en stor glæde, at vi nu snart kan præsentere dyrene i optimale omgivelser og give vores gæster endnu større oplevelser og viden om de fantastiske orangutanger,« siger Henrik Vesterskov Johansen.