Landets fjerdestørste universitet skal spare massivt på grund af regeringens omprioriteringsbidrag.

Regeringens omprioriteringsbidrag sender Aalborg Universitet ud i den største sparerunde i institutionens historie.

Det skriver DR Nordjylland.

De senest annoncerede besparelser er på 67 millioner kroner. Pengene er fundet af universitetets ledelse ved at nedlægge 107 stillinger og opsige en række lejemål.

Universitetet skal blandt andet spare på grund af regeringens omprioriteringsbidrag, hvor institutioner hvert år skal spare to procent, og fordi tilskuddet per studerende er reduceret.

Rektor Per Michael Johansen kalder det for samfundsbestemte besparelser. Ifølge ham er det altid en ulykkelig situation, når man som institution skal afskedige mange ansatte.

- Det er klart, at 107 medarbejdere skiller man sig jo ikke af med, uden at det har konsekvenser for en organisation som vores, siger rektoren til DR Nordjylland.

- Men man skal overordnet lige huske, at vi har 3500 medarbejdere, så vi har stadig rigtig mange medarbejdere tilbage.

Medarbejdere og studerende frygter, at besparelserne vil forringe undervisningen og muligheden for at forske.

- De kan jo ikke undervise to steder på én gang, så det resulterer måske i, at nogle studerende skal have undervisning langt ud på aftenen, fordi der ikke er forelæsere nok, siger Emil Njor, der er talsmand for en af universitetets studenterpolitiske organisationer, Studentersamfundet, til DR.

En stor del af besparelserne sker hos Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, hvor lejemålet på Juraens Hus i Aalborg blandt andet er blevet opsagt.

Universitetet har desuden nedlagt syv tekniske uddannelser i København.

Aalborg Universitet har i alt 3500 ansatte og godt 23.000 studerende på matriklerne i Aalborg, Esbjerg og København.

Aalborg Universitet er landets fjerdestørste universitet efter Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

/ritzau/