Der er for få, der er interesserede i tyskuddannelserne på Aalborg Universitet. Derfor bliver de udfaset.

Aalborg Universitet lukker for optaget på tyskuddannelser.

Det oplyser universitet ifølge Nordjyske og DR Nyheder.

Således bliver de to fag, hvor der på Aalborg Universitet bliver arbejdet med det tyske sprog, udfaset. Det samme sker med et af universitetets spanske fag.

Beslutningen er taget efter længere tids tilbagegang i optaget på sproguddannelserne. De tre fag, der nu lukker, optog i september tilsammen 21 studerende på bacheloruddannelsen, og endnu færre tog hul på kandidaten.

- Vi kan ikke trylle. Der er andre ting, som de unge mennesker vil for tiden, og det synes jeg, er brandærgerligt. Men nu har vi taget konsekvensen af det, siger dekan ved Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier til DR Nyheder.

De studerende, som er i gang med de tre uddannelser på enten bachelor- eller kandidatniveau, vil under alle omstændigheder have mulighed for at gøre den uddannelse, de er i gang med, færdig på Aalborg Universitet.

Men der er altså lukket for, at flere kan følge i deres fodspor.

Det ene tyskfag, der forsvinder, er den klassiske tyskuddannelse, hvis kandidater typisk bliver gymnasielærere. Fem begyndte på bacheloruddannelsen i september.

Det andet fag er international virksomhedskommunikation med tysk som speciale, som fik syv nye studerende i september.

Den sidste uddannelse, der bliver lukket, har spansk som hovedfag. Det er dog stadig muligt at tage andre uddannelser på universitetet, hvor spansk er en del af uddannelsen.

Ifølge Henrik Halkier har de tre snart forhenværende uddannelser haft faldende ansøgertal de seneste fem år. Sammenlignet med 2014 er de næsten blevet halveret.

I august var Carl Kinze, næstformand i Tysklærerforeningen for Grundskolen, ude at advare mod udviklingen, fordi landets gymnasier inden længe vil få "akut" brug for lærere i tysk og fransk.

/ritzau/