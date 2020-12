For mange skader som følge af nytårsraketter får nu Aalborg Fyrværkerifabrik til at reagere.

Fabrikken har meldt ud, at 2020 bliver året, hvor de producerer og sælger deres sidste raket. Det skriver TV2 Nord.

»Grunden til, vi vælger at stoppe med at producere raketter, det er simpelthen, fordi de udgør en for stor en del af statistikken i forhold til antallet af ulykker med fyrværkeri, siger Thomas Brix Pedersen, der er direktør for Aalborg Fyrværkerifabrik, til mediet.

Ifølge Fyrværkeribrancheforeningen har antallet af skader som følge af fyrværkeri ligget på omkring 200 de sidste 10 år.

Fyrværkeri over Svendborg. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fyrværkeri over Svendborg. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Sidste år blev der ifølge TV2 Nord registreret 72 skader direkte knyttet til raketter.

Og det er disse tal, der skal ned, hvilket lægger til grund for fabrikkens beslutning.

Aalborg Fyrværkerifabrik tjener ellers 20 procent af den samlede omsætning på raketter. Det får dog ikke Thomas Brix Pedersen til at tvivle på fremtiden.

Han mener derimod, at forbrugeren vil tage vel imod fabrikkens andre produkter – og dermed være med til at ændre branchen til en anden tid, siger han.

Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har allerede været ude og rådgive om en sikker nytårsaften. Det har de gjort med følgende rård:

Luk og lås døre til garage og skur. Flyt affaldscontainere og lignende indendørs, hvis det er muligt.

Hvis ikke du har plads indenfor, så placer affaldscontainere med videre i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.

Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.

Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstanden, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.

Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

Forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard udtaler i den forbindelse følgende i en pressemeddelse:

»Vi er ikke altid herrer over, hvor vores fyrværkeri ender. Til gengæld kan vi sikre vores omgivelser mod brand ved at rydde op omkring vores bolig samt ved carporte og altaner.«

»Og hvis vi i øvrigt er opmærksomme på afstand mellem håndsprit, ild og hinanden, bliver nytårsaften måske næsten, som den plejer at være,« siger han.