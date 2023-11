Hvordan håndterer man titlen som Danmarks klamydiahovedstad?

På Aalborg Universitetshospital gør man det med en klamydiakage.

Det fremgår af et opslag, som hospitalet har delt på Facebook.

'Der er to måder, man kan reagere på, når man hører, at Aalborg er kåret til Danmarks klamydiahovedstad blandt de 15-29-årige. Igen,' lyder det i opslaget.

Man kan tænke: 'ungdommen nu til dags, tsk.-tsk.,' eller 'smøge ærmerne op og gøre klar til kamp.'

Afdeling for Hud- og Kønssygdomme på hospitalet har valgt den sidste løsning.

Aalborg Kommune topper igen i år klamydia-listen med 41,9 tilfælde af kønssygdommen per 1000 unge i aldersgruppen 15-29 år.

»Det er en farlig tendens, at klamydiasmitten konstant stiger. Klamydia er en alvorlig og smitsom sexsygdom, hvis den ikke behandles,« siger Majbrit Berlau, generalsekretær i organisationen Sex og Samfund, til TV 2 Nord.

På kagen har afdelingen da også erkendt, at der kommer til at være mere arbejde på hospitalet.

'Vi får travlt! Årets klamydiaby 2023,' står der skrevet med chokolade.

Aalborg Universitetshospital forklarer over for TV 2 Nord, at man forsøger at bruge humor for at nå ud til de unge mennesker, hvilket måske vil sætte mere fokus på sygdommen, end de mere traditionelle metoder tidligere har gjort.

Meget pædagogisk afsluttes opslaget med et råd til de unge mennesker, der ikke ønsker at lægge vej forbi hospitalet og få et eventuelt positivt resultat på en klamydiatest:

'PS. Husk at bruge kondom, folkens!'