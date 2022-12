Lyt til artiklen

Legetøjsfirmaet Maileg anklager Aalborg Chokoladen for plagiat.

Nærmere bestemt er det syv julefigurer, der blandt andet tæller en gris, en tromme og en kringle, som figurerer på Aalborg Chokoladens juleæsker og julekalendere – og som Maileg altså mener er deres design.

Det skriver TV 2 Nord, til hvem Aalborg Chokoladens direktør, John Aslak, forklarer, at han blot har godkendt emballagen fra et eksternt reklamebureau, hvorfor han regnede med, at de havde rettighederne til at bruge tegningerne.

»Man skal ikke kopiere andres varer, men jeg vidste det ikke. Der er tale om et lille tryk på emballagen, og jeg tænker ikke, det er derfor, folk køber produktet,« fortæller direktøren til mediet.

John Aslak er direktør hos Aalborg Chokoladen A/S. Foto: Henning Bagger Vis mere John Aslak er direktør hos Aalborg Chokoladen A/S. Foto: Henning Bagger

Ifølge Johan Løje, der er advokat for Maileg, er der dog ingen tvivl om, hvorvidt figurerne er blevet plagieret.

»Der er ikke nogen tvivl om krænkelsen. Spørgsmålet er, hvad det skal koste. Modparten har en stor omsætning på de her produkter, så vi har i første omgang bedt om en erstatning på 300.000 kroner som led i et forlig,« fortæller han og fortsætter:

»Med forliget var vi indstillet på at acceptere, at de solgte ud af produkterne, for tiden er ikke til at destruere allerede producerede varer.«

John Aslak mener dog, at der var flere krav involveret i det forlig, han og Aalborg Chokoladen er blevet præsenteret for – og selv holder han fast i, at han ikke havde kendskab til Mailegs produkter, da han godkendte emballagen.

Da parterne endnu ikke har kunnet nå til enighed, vurderer Johan Løje, at det nu må være op til domstolene at afgøre sagen.