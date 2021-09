I Aalborg-bydelen Kærny skal mad- og drikkekartonerne ikke længere smides i restaffald.

Beboerne i Kærby skal nemlig være med i en undersøgelse frem til marts 2022, hvor de skal til at sortere mad- og drikkekartonerne sammen med containerne til plast og metal, skriver TV 2 Nord.

Omkring 500 husstande skal på den måde være med til at hjælpe Aalborg Kommune med at blive klogere på genbrugsmulighederne.

Allerede nu ser Jane Stampe, vicedirektør i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, et stort potentiale i at genanvende de forskellige typer af karton.

»Det er langt bedre, at vi tænker cirkulært og genbruger kartonerne fremfor at bruge nyt og jomfrueligt materiale i produktionen,« siger hun til TV 2 Nord.

I Sverige har de specialiseret sig i at adskille og genanvende materialerne, og derfor kommer kartonerne formentligt til Sverige i første omgang, når de ankommer til Reno-Nord.

Pressemeddelelsen fra Aalborg Kommune melder om, at der kan indsamles otte kilo kartoner årligt i hver husstand, som der altså nu skal undersøges mulighederne for at genbruge.

I andre bydele i Aalborg vil man kunne aflevere mad- og drikkevarekartoner i særlig containere på genbrugspladserne i Aalborg Kommune.