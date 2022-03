Lige nu venter hundredtusindvis af danskere i kø for at tjekke årsopgørelsen og få at vide, om de får penge tilbage i skat - eller skal betale.

Men der er god grund til at fokusere på andet end det røde eller grønne tal, når du kommer gennem køen til skat.dk.

Det råder forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby til.

»Når man kommer ind og ser sin årsopgørelse, skal man først og fremmest kigge på, om de oplysninger, der er derinde, er korrekte,« siger hun.

Ida Moesby fortæller, at rigtigt meget af det, der står i årsopgørelsen, er noget som er indberettet for en, men der er alligevel en række fradrag, man skal være opmærksom på.

»Man skal tænke over, om man har haft håndværkere, rengøring, vinduespudsning eller kørselsfradrag i løbet af året,« siger Ida Moesby.

Hun anbefaler, at man bruger et af Skats værktøjer til at tjekke, om man har husket alle sine fradrag.

Det kan du blandt andet gøre her.

Skal du betale penge tilbage i skat?

Hvis man kan se, der er et eller flere fradrag, man har glemt, er det muligt at registrere det frem til 1. Maj, fortæller Ida Moesby.

»Det foregår på samme måde, som når man laver sin forskudsopgørelse, og Skat har nogle gode vejledninger til, hvordan man gør,« siger hun.

For mange danskere bringer årsopgørelsen desværre dårligt nyt, fordi de skal betale penge tilbage.

Og beløbet kan være så stort - eller økonomien så stram - at man ikke uden videre bare kan overføre pengene.

Alligevel fortæller Ida Moesby, at det er vigtigt, man prøver at få gælden ud af verden så hurtigt som muligt.

»Man behøver ikke betale det hele tilbage på en gang, men kan gøre det lidt ad gangen. Jeg vil dog anbefale, at man gør det så snart, det kan lade sig gøre, så der ikke løber renter på.«

Hvis du skylder mere end 22.192 kroner i skat, kan man betale restskatten af i tre rater i august, september og oktober.

Er beløbet mindre end 22.192 kroner er fristen for at betale 1. juli i år. Betaler man ikke beløbet tilbage inden den dato, så regner Skat beløbet ind i skatten for 2022.

Ida Moesby fortæller, at der ikke er noget nemt svar på, hvordan man finder de ekstra penge i et presset budget, men hun har allievel nogle råd til, hvordan man kan gribe det an.

»Det er en god ide at gennemgå alle de abonnementer man har til streamingtjenester, fitness og så videre og se, om man kan undvære nogle af dem. Det er et helt oplagt sted at svare.«

Ida Moesby fortæller også, at det kan være en god ide at se på, om man har noget, der kan sælges eller om det er muligt at tage nogle ekstra vagter på sit arbejde.

Og så er det selvfølgelig vigtigt at tjekke, om man har fået alle fradrag med.

Du kan læse flere gode spareråd her.