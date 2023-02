Lyt til artiklen

Er du en af de op mod en million danskere er plaget af pollenallergi?

Så er der desværre dårlige nyheder.

»Vi ser desværre, at sæsonerne for mange pollentyper bliver længere. De starter før, de topper før og de slutter senere. Og de har også oftest en større mængde pollen, end vi tidligere har set,« siger Mathilde Kloster, der er leder af pollenafdelingen hos Astma-Allergi Danmark, til TV 2.

Allerede i starten af februar blev pollensæsonen skudt i gang – og netop nu er det især hassel, der skaber store gener for allergikerne.

En enkelt ranke på en hasselnøddebusk kan frigive helt op til 3,9 millioner pollen, og Astma-Allergi Danmark ser en voldsom stigning i pollen fra hassel i øjeblikket.

»Hassel peaker syv dage før, og sæsonen starter omkring 25 dage tidligere, end den gjorde tidligere i vores pollenkalender. Og det er dårligt nyt for de mange pollenallergikere, siger Mathilde Kloster til Astma-Allergi Danmark.

Fra starten af februar oplevede interesseorganisationen en stigning på hele 66 procent i pollen fra hassel, og derudover har vinden spredt pollen fra den nordamerikanske bynke-ambrosie over hele Europa – herunder Danmark.

»Vi har faktisk haft vores pollenfælde i gang siden den 2. januar, fordi vejret har været så lunt. Og har du allerede mærket høfebersymptomer, kan det skyldes, at hassel og el har blomstret tidligere lokalt, for eksempel i din eller naboens have, på grund af favorable forhold i temperatur og placering,« siger Mathilde Kloster.

Gode råd til allergikere Husk din medicin

Hold øje med Dagens Pollental og Pollenvarsling

Brug solbriller eller cykelbriller, så du får færre pollen i øjnene

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng

Undlad at tørre tøj udenfor i pollensæsonen, så undgår du pollen i dit tøj og sengetøj

Luft ud tidlig morgen og sen aften, hvor der er færrest pollen i luften Kilde: Astma-Allergi Danmark

Hvor slem pollensæsonen bliver for allergikerne afhænger af både vind- og vejrforholdene. Normalt giver lune temperaturer og solskin flest pollen.