Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Affald i bunkevis, adskillige aflagte badedyr og tusindvis af dåser og flasker. Alt sammen smidt i naturen.

Hundredvis af forventningsfulde unge var lørdag samlet til det såkaldte 'Øl-fart'-arrangement ved Odense Å. Men det er ikke alle, der har været lige begejstret for arrangementet.

Flere er stærkt forarget over de efterladenskaber, de deltagende har lagt.

En af dem er Eva Pasgaard, som driver Odense Åfart, hvor man kan sejle op og ned ad åen i turistbåde. Men lørdag var det ikke muligt:

Arrangementet gjorde det næsten umuligt for Odense Åfart at sejle lørdag. Foto: Privatfoto / Egen de Bakker Vis mere Arrangementet gjorde det næsten umuligt for Odense Åfart at sejle lørdag. Foto: Privatfoto / Egen de Bakker

»Det var umuligt at opretholde en turistdrift. Vi kunne ikke sejle, og generelt var flere af vores gæster skræmte. 1000 har drukket øl, og de har tisset i folks haver. Og ellers har det flydt med tusindvis af dåser og badedyr, som de bare efterlod. Det lignede Roskilde Festival,« siger Eva Pasgaard.

En anden, som B.T. har talt med, gengiver et lignede billede og beskriver bunkevis af skrald, som lå og flød.

Eva Pasgaard forklarer, at flere pustede badedyr op og startede sejladsen på åfartens broer, hvor de selv lægger til. Siden lørdag aften har hun så ryddet op i og omkring åen. Tirsdag er første dag siden arrangementet, hun sidder foran computeren.

»Der har ligget rigtig meget skrald i åen, og vi risikerer, at det kan gå i skruen, hvis vi sejler. Så dels handler det om sikkerhed.«

Noget af det skrald, som Eva og hendes kollegaer har fundet. Foto: Privatfoto Vis mere Noget af det skrald, som Eva og hendes kollegaer har fundet. Foto: Privatfoto

»Noget andet er, at vi ikke kan vise Odense frem på den måde. Jeg har fået mange kommentarer fra turister, som beskriver, oplevelsen i byen ikke var, som de forventede. De var rystet over, hvor beskidt det har været.«

'Øl-fart' er ikke noget nyt koncept. Det har været afholdt før, hvor primært unge samles i flok, puster badedyr op og får en del indenbords under deres sejlads.

Men i år har været særligt voldsomt.

»Jeg vil beskrive det som kaotisk. Det har været fuldstændig ude af kontrol.«

Odense Åfart var også ude med kanoer for at samle skrald. Vis mere Odense Åfart var også ude med kanoer for at samle skrald.

»Også fordi det er et arrangement, som ikke er godkendt. Det vil sige, at der ikke er sørget for sikkerhed, oprydning eller toiletfaciliteter. Og så er arrangøren anonym, så det har været umuligt at få en kontakt.«

Odense Kommune bekræfter over for B.T., at der ikke har været nogen ansøgning eller tilladelse til arrangementet. Desuden bekræfter de, at arrangementet har medført »en del svineri«.

Kommunen har alene samlet mellem halvandet og to tons skrald, hvilket har kostet mellem 3.000 og 4.000 af skatteborgernes kroner. Og så kommer åfartens egen indsamling oveni.

I og med arrangørerne er anonyme, har det ikke været muligt for B.T. at finde frem til en kontaktperson.

Men på arrangementets officielle Facebook-side erkender de svineriet, hvilket nu får konsekvenser:

»Hele ideen med Øl-fart har været hygge og samvær, men samtidig også med respekt for sine omgivelser. Det gik rigtig godt i en del år, men de seneste par gange har der været et stigende problem med affald efterladt i naturen. I år har det været særlig slemt, og hele området er fuldstændig svinet til.«

»Vi prøvede at redde det, ved at komme med en opfordring dagen derpå til at deltage i rengøring af åen. Derfor tager vi nu konsekvenserne af dette og lukker for arrangementet.«

Odense Kommune oplyser desuden til B.T., at man håber, arrangørerne vil tage kontakt til kommunen, så man kan få etableret en dialog til fremtiden – så et eventuelt arrangement ikke ender i svineri.

Det ændrer ikke på, at Odense Åfart står tilbage med en ærgerlig oplevelse:

»Vi har været kede af det. Vi har vel tabt omsætning på mellem 20.000-40.000. Og så kommer penge på oprydning i flere dage, så det har haft konsekvenser.«