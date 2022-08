Lyt til artiklen

Storbyer og rotter er to ting, der ofte går hånd i hånd.

Men selvom det er de færreste, der har lyst til at have skadedyret som roomie, er der nogle, som rammes hårdere end andre af det uvelkomne selskab.

Nemlig restauranterne. Det må Ali Alsaihg sande, efter hans restaurant på Nørrebro i København, Antwerp Fried Chicken, som kun er lidt over en måned gammel, har fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner. En historie, som KøbenhavnLIV først skrev om.

»Jeg skal starte med at sige, at vi hverken har eller har haft nogle rotter i vores restaurant. Fødevarestyrelsen og Københavns Kommune skal undersøge det, når de får en henvendelse, og hvis de finder rotter eller rottespor i restauranten, så skal de lukke den. Og vi er ikke blevet lukket,« slår Ali Alsaigh fast over for B.T.

Af kontrolrapporten fremgår det da også, at det er kælderrummet, som udgør det store problem.

Herunder kan du læse, hvad Fødevarestyrelsen skriver.

Det skriver Fødevarestyrelsen i deres rapport Virksomheden er vidende om eller burde have vidst, at der er sket markedsføring af farlige fødevarer. I virksomhedens kælderlokaler ses flere steder ekskrementer fra rotter, ligesom der er opstillet fælder med lokkemad. Virksomheden har selv opsat fælder og oplyser, at de skyller spandene med vand og sæbe, når de tager dem op i køkkenet. De har ingen procedurer for rengøring eller desinfektion af emballage, det er pakket ind i plastik, som tages med op i køkkenet. Virksomheden har også opdaget hvor rotterne kan komme ind, men ikke sørget for at lukke hullerne.

»Vi ved godt, at mange kældre og lagerrum i København har problemer med rotter. Jeg kan forstå på rotteafdelingen i Københavns Kommune, at det har været et problem i ejendommen før for cirka halvandet år siden. Der har de også forsøgt at udrydde rotterne, men de har ikke set, at der var hul til en gammel kloak, som er åben. Det er ikke til vores kælder, men til ejendommens kælder. Det vidste vi ikke, før rottefængerne kom.«

Ali Alsaihg fortæller, at kommunen har henstillet ejendommen til at få lukket det hul hurtigst muligt. Det er allerede lukket midlertidigt, men det skal lukkes permanent.

»Vi har smidt alt ud, som Fødevarestyrelsen har bedt os om. De madvarer, som det handler om, er mayonnaisespande som er plomberet og lukkede. De skal desinficeres med et specielt produkt, og det har vi så fået gjort.«

Alle madvarer og emballage er flyttet fra kælderen og op til restauranten. Kælderen bliver ikke brugt mere, og det kommer den heller ikke til, selvom Fødevarestyrelsen og Københavns Kommune på et tidspunkt kan vende tomlen op og godkende forholdene.

Til spørgsmålet om, hvorfor der ikke var styr på forholdene i kælderen, før restauranten åbnede, er svaret klart.

»Der har ikke været noget. Vi har ikke kunne se noget. Vi har lavet en kæmpe investering, og der er ingen, der har interesse i at ødelægge sin egen forretning. Det siger sig selv.«

Ali Alsaihg ærgrer sig over restaurantens start med den sure smiley og bøden på 10.000 kroner, men han siger også, at han har mødt megen forståelse, ligesom han selv har fuld forståelse for, at Fødevarestyrelsen blev nødt til at give ham en bøde og sur smiley.

»Der er mange på mine sociale medier, der skriver, og der er også mange fornuftige, der skriver, at det ikke er noget, man kan komme udenom. Alle kælder- og lagerrum i København kan være udsat for rotter.«

»Vores restaurant er splinterny, vi har brugt rigtig mange penge på den, og selv hende fra Fødevarestyrelsen syntes, at vores restaurant var så pæn. Det er ærgerligt, men nu er vi opmærksomme på det, og vi håber, at folk har forståelse for, at det er et kælderrum og ikke restauranten, der har været rotter.«