Danske borgere får den 1. september mulighed for at besøge 17 nye sundhedsbyggerier over hele landet.

Blodprøver, der suser i rør i væggene og robotter, som skal aflaste personalet.

Det er nogle af de ting, som danskerne søndag den 1. september kan opleve, når 15 nye og ombyggede hospitaler inviterer indenfor til arrangementet "Åbent Hospital".

- Det handler om at slå dørene op og give et indblik i fremtiden sundhedsvæsen og se, hvordan vi bygger til fremtidens sundhed, siger Ulla Astman, der for næstformand for Danske Regioner.

- Det er vigtigt for os at involvere folk i byggeprocessen og vise, hvilke tanker vi gør os omkring ny teknologi, logistik, den nyeste behandling og robotter, som skal køre rundt og tage noget af det tunge arbejde.

De 15 hospitaler og to sundhedshuse, som er en del af arrangementet den 1. september, er en del af de 43 nye og ombyggede sundhedsbyggerier, som opføres frem mod 2025.

Arrangementet giver ikke alene borgerne mulighed for at se og opleve byggeprocessen.

Det giver samtidig mulighed for, at borgerne nogle steder kan indgå i dialog med regionsrådspolitikere, tage en snak byggefolkene eller møde sundhedspersonalet.

- Der er også mulighed for at se ambulancerne. Nogle af de andre år har vi også været heldige, at akutlægehelikopteren har kunne komme forbi, hvis den ikke har været ude på opgave.

- På den måde kan man også se, hvordan hele det præhospitale beredskab hænger rigtig fint sammen, siger Ulla Astman.

Det er tredje år i træk, at regionerne holder arrangementet "Åbent Hospital". Sidste år besøgte flere end 13.000 danske borgere nye hospitalsbyggerier over hele landet.

