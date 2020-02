I Aabenraa har borgmester Thomas Andresen (V) fravalgt at møde op til grundlovsceremonier.

I stedet bliver det en embedsmand, som deltager. Årsagen er, at ceremonien - ifølge Thomas Andresen - drager paralleller til nazisme.

Det siger han til DR.

»Det minder mig meget om nazisme, hvor man for at komme i brød og arbejde skulle hellige sig en bestemt politisk ideologi mod ens overbevisning. Jeg synes, det her er at øve overmagt over for andre mennesker, og det minder mig for meget om, at man tidligere har øvet overmagt mod andre mennesker, der skulle strække højre arm,« siger han til DR.

Grundlovsceremonier blev indført i 2018 af den daværende VLAK-regering i samarbejde med Dansk Folkeparti.

De indebærer, at nye statsborgere skal deltage i en ceremoni, hvor man blandt andet skriver under på, at man overholder dansk lovgivning og respekterer danske værdier, for til slut at give et håndtryk.

»Det vil sige, at man er statsborger i et land, hvor der er ytringsfrihed, religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene, og efter det giver man selvfølgelig hånd på det til repræsentanten for ceremonien,« sagde daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i 2018.

Loven siger, at repræsentanter fra en kommune skal deltage i ceremonien. Det vil sige enten en borgmester eller en embedsmand.

Hos Venstre og Dansk Folkeparti er man forundret over Thomas Andresens nazisme-sammenligning.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Marie Krarup, kalder over for DR blandt andet ceremonien for en forpligtelse, hvor man viser, at man har i sinde at overholde danske normer.

Om håndtrykket fortsat skal være en del af ceremonien, er op til den nye regering.

Integrations- og beskæftigelsesminister Mathias Tesfay (S) siger til DR, at han vil tage stilling til, om håndtrykket fortsat skal være obligatorisk, efter han har fået mulighed for at se ceremonierne an.