Et kommende opholdskrav vil føre til bøvl og forsinket udbetaling af dagpenge, vurderer a-kasser i rundspørge.

A-kasserne frygter et administrativt helvede, der kan forsinke udbetaling af dagpenge til medlemmerne, når et nyt opholdskrav efter planen træder i kraft ved årsskiftet, skriver Politiken.

Opholdskravet betyder, at en person skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år for at have ret til dagpenge.

Og det bliver a-kassernes opgave at kunne dokumentere, hvor deres medlemmer har været, og hvad de har lavet.

- Det bliver ret interessant, hvor vi skal få de oplysninger fra. Det er ikke alle lande, der har de oplysninger, og hvis de har, er de mig bekendt ikke forpligtet til at udlevere dem til os. Vi frygter, at det her bliver meget, meget besværligt, siger Verner Sand Kirk, der er direktør i brancheorganisationen Danske A-kasser, til Politiken.

Organisationen har lavet en rundspørge blandt de 23 arbejdsløshedskasser, der er en del af Danske A-kasser.

Tilsammen repræsenterer de over to millioner medlemmer.

Her svarer 20 ud af de 23, at de i høj grad forventer, at opholdskravet vil medføre ulemper for medlemmer som for eksempel forsinkede eller ingen dagpenge på grund af utilstrækkelig dokumentation.

De resterende tre svarer, at det i nogen grad bliver tilfældet.

Verner Sand Kirk påpeger, at a-kasserne i dag har store problemer med at indhente oplysninger fra udlandet.

- Vi er nødt til at advare kraftigt imod det. Ingen kan da mene, at man skal sætte noget i værk, som der er knyttet så mange usikkerhedsfaktorer til, siger han til Politiken.

Også på Christiansborg vækker opholdskravet bekymring.

Derfor skal beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag i samråd og svare på en række spørgsmål stillet af beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S), skriver Politiken.

Til Ritzau fortæller Leif Lahn Jensen:

- Det, der bekymrer mig, er, om a-kasserne har tid til det, og om de kan få de oplysninger, som de skal.

Ordføreren mener, at der er en masse ubesvarede spørgsmål i forbindelse med opholdskravet.

- Det viser sig, at der er rigtig, rigtig mange ting, der kan give problemer. Vi bliver nødt til at sige, at vi er tilhængere af optjeningsprincipper. Men vi er også nødt til at bruge udvalgsbehandlingen af sagen, og så må vi vurdere, hvor vi står, siger han.

