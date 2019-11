Inden længe bliver det langt lettere at tage danske dagpenge med ud af landet.

I hvert fald hvis EU-lovgivningen bliver ændret. Og det får formanden for brancheorganisationen Danske A-kasser til at slå alarm.

Det skriver branchemediet A4 Arbejdsliv, der har gået den mulige ændring i sømmene.

I dag er det sådan, at en europæisk arbejder skal arbejde tre måneder i et land for at få ret til dagpenge - såfremt han i forvejen har været medlem af en a-kasse i sit hjemland i et år. Dernæst kan han så tage dagpengene med hjem i tre måneder.

Sidste år tog 2.841 EU-borgere danske dagpenge med ud af landet. Heraf tog næsten 550 pengene med til Polen. 309 tog pengene med til Bulgarien.

Hvis ændringen bliver gennemført - og det ser den ud til at blive - vil EU-borgere kun skulle arbejde i et land i én måned for at få ret til landets dagpengekasse - og dernæst vil de have ret til landets dagpenge i seks måneder.

Penge, de kan tage med hjem.

Og det er problematisk, hvis man spørger Torben Poulsen, der er leder af Dansk Metals a-kasse og formand for brancheorganisationen Danske A-kasser.

»Det er en stor udfordring og på sigt en risiko for hele det danske dagpengesystem. Hvis vi går fra tre til seks måneder, kan der være endnu flere, der kigger på de lukrative muligheder for at tage danske dagpenge med hjem,« siger han til A4 Arbejdsliv.

Ifølge ham er det særligt et problem, fordi dagpengene ikke er indekseret efter leveomkostningerne i hjemlandet: Det er dyrere at leve i Danmark, og derfor får man flere penge herhjemme.

Tager en bulgarer pengene med hjem, vil det derfor være decideret lukrativt, mener Torben Poulsen. Derfor håber han også, at der vil blive taget højde for netop dette, hvis ændringen skulle blive stemt igennem.

Det Europæiske Råd skal stemme om ændringen 10. december.