Tre juridiske dommere skal tage stilling til, om den fyrede direktør fra Akademikernes A-kasse skal betale penge tilbage for vinsmagning og wellness-ophold.

Det bliver nu op til en voldgift at tage stilling til det krav om tilbagebetaling, som Akademikernes A-kasse har rejst krav over for den tidligere direktør Michael Valentin, der blev fyret med øjeblikkelig virkning i september i fjor.

A-kassen kræver blandt andet penge tilbage for middage med vinsmagning for Michael Valentins netværk i hans hjem på Frederiksberg og for wellness-ophold i Málaga i Sydspanien.

Formanden for Akademikernes A-kasse, Thomas Damkjær Petersen, bekræfter over for A4 Nu, at det bliver en voldgift med tre juridiske dommere, der efter sommerferien skal afgøre, om den fyrede direktør skal til lommerne.

Kravet om tilbagebetaling blev rejst på baggrund af den undersøgelse, som statens tilsynsmyndighed, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet afsluttede tidligere på året.

»Det sker i henhold til den aftale, der er i den tidligere direktørs ansættelseskontrakt, hvor det fremgår, at sagen skal søges løst ved en voldgift,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Der er tale om et forløb, hvor vidner vil blive indkaldt og bedt om at besvare spørgsmål vedrørende forbrug af midler i a-kassen. Der er ikke blevet gjort forsøg på at indgå et forlig med Michael Valentin om tilbagebetaling, pointerer a-kassens formand.

»Vi synes, at sagen er alvorlig, og at en voldgift er det bedste udgangspunkt for at få et resultat, som vi er tilfredse med,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Da Michael Valentin blev fyret fra den prestigefyldte stilling som direktør i landets største a-kasse, blev der ikke givet nogen forklaring på, hvorfor frontfiguren gennem mere end syv år pludselig skulle ud. Siden kom det frem, at direktøren var mistænkt for at have brugt a-kassens penge, blandt andet til store vinindkøb og private arrangementer. Det var en whistleblower, der gjorde opmærksom på de problematiske pengestrømme.

I undersøgelsen fra STAR blev det konkluderet, at 'der har været et misbrug af medlemmernes penge', og at styrelsen på den baggrund havde meldt hændelsesforløbet til politiet.

Akademikernes A-kasse har også meldt sin tidligere direktør til politiet for at have modtaget returkommission fra en fast leverandør i form af vinrejser og for at afholdt private arrangementer for a-kassens penge.

I takt med at afsløringer blev rullet ud, kom det frem, at den daværende formand for a-kassen, Allan Luplau, og andre i ledelsen kendte til direktøren økonomiske dispositioner. Både Luplau og en række andre ledende skikkelser er i dag fortid i a-kassen.

Den nye bestyrelsesformand ser frem til, at politiet afslutter efterforskningen, og at det dermed bliver besluttet, om der er grundlag for en retssag mod Michael Valentin.

»Vi har afleveret alt, hvad vi skal, til politiet, Vi mener, at der er begået noget i strid med dansk lovgivning, men det er op til politiet at vurdere. Jeg håber, at sagen snart bliver fremmet, så vi kan komme videre. Det er ikke i nogens interesse, at der ligger en uafsluttet anklage,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Det har ikke været muligt at få Michael Valentins kommentar. Tidligere har han over for Ekstra Bladet erkendt 'sjusk' i forbindelse med vinindkøb, men samtidig afvist at have foretaget sig noget kriminelt.

»Bestyrelsen og formanden har været med på hele rejsen, og der har aldrig været et negativt ord om den måde, som vi har lavet netværk og skabt relationer på,« sagde Michael Valentin til Ekstra Bladet i december.