Ann Becker sad fortvivlet tilbage, da hun i forrige uge blev ringet op af sin nu afdøde mors plejehjem.

Moderen var syg af lungebetændelse, vejede 40-45 kilo og spiste som en fugl, men lige præcis rød sodavand ville hun meget gerne drikke.

Hun betalte 3.500 kroner om måneden for kosten på plejehjemmet – Vonsildhave i Kolding – så man skulle tro, at der var råd til et par røde sodavand om dagen for det beløb.

Men ak.

»Jeg bliver ringet op, og så spørger plejehjemmet mig, om jeg ikke kan købe nogen røde sodavand med til hende. Jeg siger: 'Jamen, dem får hun vel fra køkkenet som altid?'. Men nej, kvinden i røret fortæller mig, at der er kommet restriktioner. Hun må få én sodavand pr. dag,« siger Ann Becker til B.T.

Restriktionerne skyldes åbenbart, at sodavandsforbruget 'var løbet løbsk', men den giver Ann Becker ikke meget for.

»Jeg spørger hende: 'Vil du virkelig sige, at min mor er syg af lungebetændelse og næsten intet mad spiser, og så må hun kun få én sodavand om dagen?'. Men ja, det var tilfældet, og så blev kvinden nærmest lidt sur og sagde, at jeg måtte klage til ledelsen,« fortæller Ann Becker og fortsætter:

»At de kan være det bekendt... Det var lige groft nok.«

Til JydskeVestkysten fortæller Vonsildhaves virksomhedsejer, Ditte Korsager, dog, at det handler om, at plejecentret blot følger Kolding Kommunes servicestandarder, der foreskriver, at man tilbyder én drik med kapsel om dagen.

Men den forklaring forstår Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti, der er seniorudvalgsformand i Kolding Kommune, ikke.

Til avisen fortæller han, at han bestemt ikke mener, at reglen skal forstås på den måde, og at han tænker, den er lavet med tanke på alkoholiske drikke.

Derfor tager han nu også sagen i egen hånd.

»Jeg kan kun sige, at hvis vi har en regel, som kan tolkes sådan, at vores plejehjemsbeboere kun må få én sodavand i døgnet, så skal den laves om,« siger han til JydskeVestkysten.

Plejecentret ejes af det svenske, private plejefirma Attendo, der ejer flere plejecentre i hele Danmark.