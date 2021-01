Flere udlændinge har valgt at se stort på coronarestriktioner i det østrigske skisportsområde Sankt Anton am Arlberg, hvorfor ordensmagten har udstedt næsten 100 bøder.

I alt er 96 bøder blevet udstedt, og blandt modtagerne er også danskere.

Det skriver Reuters.

»Blandt andre britere, danskere, svenskere, rumænere, tyskere, australiere, irere og polakker har fået bøder,« lyder det i en pressemeddelelse udsendt af politiet i Tyrol.

Selvom verden mere eller mindre er lukket ned som følge af coronapandemien, har det ikke holdt visse personer fra at udnytte vintersæsonen og drage på skiferie.

Helmut Mall, som er borgmester i Sankt Anton, har tidligere på ugen sagt, at personer fra hele Europa omgår indrejseforbuddet til landet ved at melde sig som arbejdssøgende.

Det er for nuværende uklart, hvad udlændingene konkret har gjort, men politiet i Tyrol skriver i pressemeddelelsen, at udlændingene har brudt lockdown– og indrejseregler samt en lov om at registrere sin adresse.

De personer, der har brudt reglerne, har fået bøder på op mod 2.180 euro. Det svarer til 16.200 kroner.

Bøderne blev udstedt fredag aften i en aktion, hvor i alt 15 betjente udstedte bøderne.

Hvor mange danskere, der har modtaget bøder, fremgår ikke. Helmut Mall har dog sagt til DR Nyheder, at der er »en del danskere« i området.

»Jeg vil gerne sige til unge danskere, der har lyst til at stå på ski i Alperne: Bliv hjemme! I er mere end velkomne, når vi har lagt pandemien bag os. Bare ikke lige nu,« sagde borgmesteren 28. januar til DR Nyheder.

At danskere har valgt at drage til Østrig på skiferie midt i en pandemi, har ikke kun forarget borgmesteren og borgerne i Østrig. Også statsminister Mette Frederiksen (S) har givet sin mening til kende om danskerne på skiferie.

»Er der unge, der er taget på skiferie i Østrig? Tilsyneladende. Er det i orden? Nej.«

»Men de fleste børn og unge – langt, langt de fleste faktisk - de er stået op til endnu en dag med hjemmeundervisning foran skærmen. De passer deres ting, gør deres bedste, hænger i og rejser hverken til Østrig eller Dubai,« har statsministeren skrevet på sin Facebook.