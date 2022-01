Ret din forskudsopgørelse nu, eller risiker en straf på januarlønnen.

I løbet af fredagen får næsten 100.000 danskere et brev fra Skattestyrelsen, som advarer om, at det er absolut sidste chance for at registrere kørsels- og rentefradrag på forskudsopgørelsen, hvis fradraget skal nå med på lønsedlen for januar.

I modsat fald kan man få mindre udbetalt, end man regner med.

En udsøgning i Skattestyrelsens systemer viser, at godt 95.000 borgere endnu ikke har genindtastet fradrag for renter eller kørsel, som de har haft i 2021.

»Det kan naturligvis være helt bevidst, at der ikke er indtastet et fradrag. Men skulle der være tale om en forglemmelse, er det nu, man skal til tasterne. Et manglende fradrag kan betyde, at der bliver trukket en for høj skat, og lønudbetalingen bliver lavere, end den behøver at være,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

»Min opfordring er derfor klar: Hurtigt ind på TastSelv og få rettet forskudsopgørelsen. Det er ved at være sidste udkald, siger han.

Danskerne har siden 17. november sidste år haft mulighed for at justere deres forskudsopgørelse for 2022.

Det er her, man skal indtaste forventningerne til indtægter, renter, afkast på værdipapirer, pension og kørsel. Ud fra de oplysningerne udregner Skat, hvilket skattefradrag man har ret til hver måned.

Betaler du for meget skat? Situationer, hvor borgerne bør tjekke deres forskudsopgørelse: har fået nyt job eller er gået op/ned i løn

har ændrede hjemmearbejdsdage

har købt eller solgt en bolig

har skiftet indtægtstype, fx skiftet fra løn til dagpenge eller omvendt

har ændring i overskud af egen virksomhed, eller virksomheden er lukket.

Kilde: Skattestyrelsen

Ifølge Skattestyrelsens underdirektør bør man tjekke sin forskudsopgørelse grundigt efter i sømmene, hvis man har større ændringer i livet.

»Det kan eksempelvis være, hvis man har fået et nyt job og en anden løn i løbet af 2021, eller hvis man åbner eller lukker en virksomhed. Så hvis grundlaget for ens økonomi har ændret sig, er det nu, man skal sikre sig, at vi har de rigtige oplysninger at beregne skatten ud fra,« siger Jan Møller Mikkelsen.