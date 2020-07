Syv procent flere har søgt ind på en videregående uddannelse sammenlignet med 2019.

94.604 har i år søgt ind på en videregående uddannelse, oplyser uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på Twitter.

Der er tale om en stigning på syv procent i forhold til 2019, hvor knap 89.000 søgte ind.

Der var frist for ansøgninger på kvote 1 søndag klokken 12.

- Det er godt, at så mange har lyst til at tage en uddannelse. Det er rigtig godt for den enkelte og giver flere muligheder i livet - men det er også godt for vores samfund, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en skriftlig kommentar.

Oversigten over, hvordan ansøgningerne har fordelt sig, bliver offentliggjort senere søndag.

- Jeg håber, at så mange som muligt får deres ønske opfyldt, tilføjer hun.

Det var ventet, at der i år var ekstraordinært mange, der søgte ind på de videregående uddannelser - ikke mindst på grund af udbruddet af coronavirus.

Med over 94.604 ansøgninger i 2020 var niveauet tæt på at slå rekord. I 2016 søgte 94.744 ind.

/ritzau/