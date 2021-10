Da coronavirussens tag på Danmark var på det værste niveau, sad den nu 92-årige Peter Tscherning-Møller alene i sin lejlighed i Middelfart og kiggede ned på gaden.

»Hvad skal jeg bruge resten af mit liv på,« funderede pensionisten.

På det 92 år gamle cv stod der allerede ting som tømrer, soldat, informations- og udstillingschef, brigadeingeniør, folketingskandidat og meget mere.

Men hvorfor ikke skrive endnu en ting på? Og hvorfor ikke gøre comeback i politik?

Peter meldte sig derfor ind i den lokale vælgerforening for Det Konservative Folkeparti, og det var faktisk med tanken om at være såkaldt spindoktor.

Men da han sad til et møde med vælgerforeningen, og de begyndte at tale om forskellige kandidater til kommunalvalget, skete der pludselig noget.

Man skulle bruge en, der især havde fokus på ældreområdet, og da der blev stille, rettede alle blikket mod Peter.

»Mig? Jo, det kan jeg vel godt,« lød det fra alderspræsidenten.

Spørger man selv Peter, er der intet galt med hverken hovedet eller kroppen, så hvorfor skulle han ikke kunne udfylde 'jobbet' som byrådsmedlem i Middelfart Kommune?

Tale kan han i hvert fald.

B.T.s journalist bemærker nemlig hurtigt, at når man slipper Peter løs i en snak om ældreområdet, stopper han ikke, før du selv afbryder.

Han taler sin sag, og han gør det godt.

»Der skal være mere frihed for ældre. Vi skal selv kunne vælge, hvordan vores alderdom tager sig ud, og sådan er det ikke lige nu. Jeg vil eksempelvis have bygget alderdomshjem, hvor man kan bo i hver sin lejlighed og selv bestemme, hvor meget pleje man vil have,« siger Peter Tscherning-Møller.

Med i bagagen har Peter 92 års livserfaring, og det er en stor styrke, mener han selv.

Han blev født, da Hitler lagde sin gruopvækkende masterplan, og var ung, mens de tyske soldater vandrede rundt i de danske gader.

Han mærkede den utrolige og ukuelige tro på livet i tiden efter krigen, og han har i den tid ført sine gener videre i sådan en grad, at han nu har fire oldebørn, der har en særlig plads i den 92-årige mands hjerte.

Men på trods af at have levet et hårdt og travlt liv, er der en særlig grund til, at den 92-årige er så velfungerende i dag.

»Der er to måder at leve livet på: negativt eller positivt. Jeg har valgt det sidst, og det gavner mig i dag. Jeg går til denne her opgave på samme måde,« siger kandidaten fra De Konservative.

Og fra alle partifællerne har modtagelsen været overvældende.

»Jeg er blevet modtaget med sådan en empati, at det næsten slog benene væk under mig. Jeg har ikke fået andet end venlighed, og folk er så søde, selvom jeg er til den ældre side. Jeg er vel næsten til Guinness rekordbog,« siger Peter.