På et møde fredag eftermiddag blev det besluttet, at Helsingør Kommune nu tildeler Einer Svend Flintrup en plads på et lokalt plejehjem efter tidligere at have afslået den gamle mands ansøgninger.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Nye oplysninger om Flintrups forværrede helbredstilstand i forbindelse med et hospitalsophold har betydet, at kommunens boligvisitationsudvalg nu vurderer, at den 92-årige mand lever op til de kriterier, som Helsingør Byråd har opstillet for at blive visiteret til at komme på plejehjem.

»Nu er Einer Flintrup blevet udredt på hospitalet. Samlet set er der tale om en mærkbart forværret tilstand, og det, sammenholdt med udredningen på hospitalet i den forgange uge, betyder, at han tilbydes en plejehjemsplads,« siger Margrethe Kusk Pedersen, chef for Helsingør Kommunes Center for Omsorg og Sundhed, til Helsingør Dagblad.

Kommunens nye afgørelse, oven på flere afslag på en plejehjemsplads, glæder Jan Flintrup, Einer Svend Flintrups søn.

»Jeg er glad. Meget glad,« siger en berørt Jan Flintrup.

I de seneste dage har Einer Svend Flintrup været indlagt på Nordsjællands Hospital Hillerød, hvor det blandt andet er blevet påvist, at han lider af alvorlig sukkersyge.

Efter beslutningen i boligvisitationsudvalget bliver Flintrup flyttet fra sygehuset til plejehjemmet Bøgehøjgård i Hornbæk, hvor han på grund af den aktuelle helbredstilstand bliver indkvarteret på en midlertidig døgnplads med det samme, og så vil han hurtigst muligt få tilbudt en plejehjemsplads, oplyser kommunen.

I Helsingør Dagblad blev det forleden beskrevet, hvordan 92-årige Einer Svend Flintrup har boet alene i Ålsgårde og er stort set blind, dårligt gående og har alvorlige hjerteproblemer.

Flere gange havde han dog fået afslag på en plejehjemsplads af Helsingør Kommune. Det forstod Flintrup og hans familie ikke.

»Jeg er så ulykkelig. Så dybt ulykkelig. Det er meget nedværdigende at være 92 år og blind og ikke kunne få hjælp. De mener, at jeg kan tage vare på mig selv. Det kan jeg ikke… Jeg kan ikke andet end at lytte lidt fjernsyn. Så jeg sidder her som et i fængsel. Ensomheden er det værste. Der er min søn og min datter, men ellers har jeg slet ikke nogen at tale med,« sagde han til avisen.

Et kort video-interview med Einer Svend Flintrup er via Helsingør Dagblads Facebook-side blevet set over 270.000 gange. Helsingør Dagblad-dækningen blev fulgt op i mange andre medier.

Sagen endte også som tema i Folketinget. Her er ældreminister Thyra Frank fra Liberal Alliance blevet krævet i samråd om niveauet for den danske ældrepleje i kølvandet på Einer-sagen.

Helsingør Kommune forklarede afslaget med, at Einer Svend Flintrup på det pågældende tidspunkt ikke opfyldte kriterierne for at få en plejehjemsplads.

»Einer Flintrup blev vurderet i november 2018, hvorefter han fik et afslag på plejehjemsansøgning, men tilbud om mere hjælp på baggrund af hans tilstand på daværende tidspunkt. Han er siden blevet genbesøgt i januar måned på baggrund af oplysninger om, at hans tilstand var blevet forværret. Kommunen har i forlængelse heraf tilbudt og leveret mere hjælp i hjemmet,« forklarer centerchef Margrethe Kusk Pedersen og fortsætter:

»Kommunen har fulgt Einer Flintrups tilstand flere gange dagligt og været i dialog med lægen herom.«

Senest søndag den 27. januar blev Einer Flintrup indlagt efter, at kommunens hjemmepleje i forbindelse med et af de flere daglige besøg vurderede, at tilstanden var blevet forværret.