Vinterens nedlukning har ført til inaktivitet hos børn og unge, viser undersøgelse. Bekymrende, mener flere.

Færre idrætstimer i skolen og mindre foreningsidræt som håndbold og fodbold har sat aftryk på skoleelevers fysiske aktivitet under den aktuelle coronanedlukning.

Ni ud af ti børn har ikke rørt sig nok under vinterens nedlukning, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Det er stærkt bekymrende, mener Charlotte Pawlowski, der er projektleder for undersøgelsen.

- Der er rigtig mange børn, der ikke lever op til anbefalingerne, og endda er langt, langt fra, siger hun.

1229 børn og unge i alderen 6-16 år har deltaget i undersøgelsen.

Den er gennemført i perioden 26. januar til 8. februar, og målet har været at undersøge, om børn og unges fysiske aktivitet blev påvirket af nedlukningen.

Her svarer 87,6 af de adspurgte, at de under nedlukningen ikke lever op til anbefalingerne om 60 minutters daglig fysisk aktivitet.

I gennemsnit har de i perioden kun været fysisk aktive i 32,6 minutter om dagen.

Det skyldes ifølge Charlotte Pawlowski især, at langt de fleste børn får deres motion i foreningslivet, og at det har været lukket.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) er de også bekymrede over SDU-undersøgelsens resultater og ser med stor alvor på situationen.

Det siger Mikkel Nørtoft, der er leder af Team Bredde og Motion i DIF.

- Vi er ikke overraskede over, at børnene bevægede sig mindre. Men at det er så markant, det overrasker og bekymrer os, siger han.

Undersøgelsen viser også, at den manglende fysiske aktivitet har store konsekvenser for børn og unges kropsvægt, idet 25,5 procent har oplevet en stigning i vægt.

Og det kan få langsigtede konsekvenser, siger Charlotte Pawlowski.

- Det kan betyde øget risiko for en række livsstilssygdomme, men også nedtrykt sindstilstand, siger hun.

Under nedlukningen har der været indført nødundervisning, hvor det ikke har været et krav at have idræts- eller bevægelsestimer på skoleskemaet.

Hver tredje i undersøgelsen har svaret, at de under nedlukningen ikke har haft nogen af de fag i relation til skolen.

Det vil Dansk Skoleidræt have gjort noget ved i den kommende tid, hvor fjernundervisningen fortsætter for mange elever.

- Vi er i dialog med KL og Skolelederforeningen, som giver udtryk for, at bevægelse i skolen bliver ekstra vigtigt i foråret for at løfte elevernes trivsel.

- Derfor er vi også langt i arbejdet med en række materialer til lærerne, som netop har fokus på, hvordan man kan løfte klassens trivsel gennem bevægelse, siger Bjørn Friis Neerfeldt, der er generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Fra mandag 1. marts hæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 5 til 25 personer. Det betyder, at børn og unge igen vil kunne mødes i mindre hold og dyrke idræt udendørs.

/ritzau/