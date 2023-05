Dagen er aflyst, og I skal hjem – nu!

Den besked har 9. klasseselever fra Sankt Annæ Gymnasium fået onsdag under deres sidste skoledag.

Ledelsen har konstateret, at der er fundet tegnestifter i otte karameller, som er blevet delt ud. Det fremgår af en mail, ledelsen har sendt til forældre, og som B.T. er i besiddelse af.

Skoleleder Malene Wegener Knudsen bekræfter hændelsen over for B.T.

I mailen fremgår det, at nogle elever har haft tegnestifter i munden.

Ingen er dog kommet til skade, understreger skolelederen:

»Herefter aflyste vi resten af 9. klassernes afslutning og sendte dem hjem og var rundt i alle klasser for at informere om karamellerne – som jo ikke skal spises.«

»Vi kan ikke vide og opklare, hvem der har lagt tegnestifter i karamellerne. Vi har naturligvis talt med niendeklasserne om det, men ingen har meldt sig. Vi har ligeledes inddraget politiet i sagen i form af SSP (skole-politi-socialforvaltning),« står det skrevet i mailen til forældrene.

B.T. ville gerne have stillet Malene Wegener Knudsen en række uddybende spørgsmål, men hun har ikke mere at tilføje for nu.

Tegnestifterne i karamellerne blev opdaget umiddelbart efter, at 9. klasserne havde spist morgenmad og kastet karameller. Herefter gik de til afslutning i skolens koncertsal, hvorefter meldingerne om tegnestifterne kom.

Brevet slutter af med, at skoleledelsen beklager over for forældrene.

»Vi er på alles vegne rigtig kede af denne udvikling, som jo på ingen måde er ok.«