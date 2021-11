»Lægen sagde til mig, at jeg var en af de første børn i Danmark, der skulle vaccineres.«

Sådan fortæller 9-årige Xenia Stilund Nielsen, der søndag formiddag klokken 09.36 fik sit første stik mod coronavirus.

Da hendes forældre for nogle dage siden nævnte vaccination, var hun ikke i tvivl om, at hun gerne ville have den, siger hun:

»De sagde, at det var deres beslutning. Men jeg ville også rigtig gerne. Både mine forældre og søskende er vaccineret,« siger Xenia, der bor i Dragør og går i fjerde klasse.

»Jeg var spændt inden, men jeg var ikke bange,« siger Xenia og fortæller, at hendes far holdt hende i hånden, mens hun fik stukket nålen ind.

»Det gjorde lidt ondt i armen, da de stak, men bagefter skete der ikke rigtig noget. De kom med en hel kasse, hvor jeg kunne vælge noget legetøj. Jeg valgte nogle små tuscher,« siger Xenia.

Det første barn i Danmark blevet stukket med coronavaccinen søndag klokken 09.20. Så Xenia var det andet barn. Og det sørgede sundhedspersonalet ved Amager Vaccinationcscenter for at fortælle hende:

»Jeg tænkte bare, at det var sejt,« siger den 9-årige pige, der fortæller, hvor meget corona har påvirket hendes liv:

»Jeg har været ked af det, fordi vi har skullet aflyse mange ting i skolen og derhjemme. Og jeg har hele tiden skullet testes, og det var ikke rart.«

Hendes mor Janne Stilund Nielsen fortæller, at de bestilte vaccinationen til deres datter i går aftes.

»Vi var heldige, at hun kunne få lov at få sit første stik nu.«

Har I gjort jer nogle overvejelser om hendes vaccination?

Xenia sammen med sin mor Janne Stillund Nielsen Foto: PRIVATFOTO

»Vi har gjort os lidt overvejelser, men vi er ikke bange. Hun er sund og rask. Hvis hun havde haft nogle sygdomme, havde vi nok tænkt mere over det,« siger Janne Stilund Nielsen.

Har I sat jer ind i, hvad forskellige eksperter har udtalt om vaccinationer til børn?

»Vi har bare lyttet til Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm. Vi har hørt, at det ikke er farligt. Og hverken os selv eller vores to store børn blev syge af den.«

Er det for Xenias egen skyld, at hun nu er vaccineret, eller er det for samfundets skyld?

»Det er for samfundets skyld. Jeg tror ikke, hun ville blive så syg, hvis hun fik corona, da hun ikke er i risikogruppe. Men man ved selvfølgelig aldrig. Vi var helt trygge ved at lade hende vaccinere. De har jo også gjort det i flere andre lande.«