Elisabeth Ludvig fra København er en glad og stolt mor.

Hendes niårige datter Sara har nemlig besluttet sig for at donere sit hår til kræftramte kvinder gennem projektet 'Hathair'.

Sara har ladet sit hår gro, siden hun var fem år gammel, og derfor kan hun sagtens undvære de 20 centimeter, som skal til, for at Hathair kan bruge hendes hår.

»Det bliver faktisk en lettelse, for mit hår er alt for langt nu, og det er svært at børste det,« siger den seje pige til B.T.

Saras hår var mere end en halv meter langt, da hun valgte at donere til Hathair. (Foto: B.T.)

Sara fik ideen, da hun så tv-serien 'Alexa & Katie', hvor den ene titelperson får kræft, og den anden beslutter at barbere sig skaldet for at støtte sin veninde.

»Så ville jeg gerne give noget hår til dem, der har kræft. For det er jo synd for dem, at de har kræft,« lyder det fra Sara.

Saras mor er med rette stolt af, at hendes datter på den måde tænker på andre.

»Jeg synes, det er meget flot, at hun vil give sit hår væk, og så er jeg lettet over, at hun ikke synes, det er blevet for kort,« siger Elisabeth Ludvig.

Sara har stadig masser af hår efter donationen, for der skal nemlig kun bruges 20 cm til hatte-parykkerne. (Foto: B.T.)

Projektet Hathair drives af frisøren Maria Snickars, som selv har haft kræftsygdommen tæt inde på livet og derfor med glæde bruger sin tid og ekspertise til ulønnet at hjælpe andre, der er ramt af den frygtelige sygdom.

Hun syr hår på en bomuldshat, som kræftpatienterne så kan sætte under en hat efter eget valg og få det til at se ud, som om de har langt hår.

»Min mor havde kræft, og jeg tror, hun ville være blevet rigtig glad for sådan en hat. Jeg tror på, at man bliver hurtigere rask, hvis man er glad,« siger hun.

Hathair er nonprofit, og interesserede kræftpatienter kan få hovedparten af udgifterne dækket med tilskud fra sundshedsvæsenet. Se mere på projektets hjemmeside.